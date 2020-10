Mii de pachete de țigări de contrabandă, confiscate în Portul Constanța. Polițiștii au tras mai multe focuri de avertisment (VIDEO)

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, luni seară, în Portul Constanța, peste 5.600 de pachete cu țigări de contrabandă, la bordul unei nave. Pentru a-i opri pe cei patru suspecți, autoritățile au fost nevoite să recurgă la focuri de armă.

Inițial, în dreptul unei nave sub pavilion Sierra Leone, polițiștii de frontieră au observat câteva persoane care descărcau mai multe baxuri de țigări. Aceștia au intervenit pentru reținerea contrabandiștilor, însă cei patru nu s-au supus somațiilor verbale, încercând să fugă. Pentru oprirea lor a fost nevoie de trei focuri de avertisment. Ulterior, suspecții au fost reţinuți și conduși la audieri.

Autoritățile au stabilit faptul că suspecții sunt trei cetățeni sirieni și un cetățean libian, cu vârste cuprinse între 20 și 33 de ani, care au declarat că intenţionau să le comercializeze pentru a obţine profit.

În urma controlului amănunțit, pe lângă cele 5.660 pachete de ţigări în valoare de aproximativ 79.000 lei, la bordul navei a mai fost găsită și suma de 1.660 de dolari.

Cei patru sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă calificată, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale.

