Ce riscă cele patru minore din Târgu Jiu care a bătut și umilit o fată de 13 ani. Poliția a început audierile

Imaginile șocante au fost filmate la Târgu Jiu, acolo unde o fată de 13 ani a fost agresată violent de mai multe minore. Copila a fost pusă în genunchi, umilită, bătută cu pumnii și picioarele, iar apoi trasă de păr. Autoritățile s-au sesizat după ce înregistrarea a devenit virală pe rețelele sociale.

Victima este pusă să stea în genunchi, în timp ce celelalte fete o înjură, o scuipă și o lovesc și o lovesc cu pumnii și picioarele, o trag de păr și folosesc un libaj total inadecvat. Cel ce filmează își exprimă uimirea și nu înțelege cum de fata nu plânge având în vedere loviturile încasate.

Persoanele publice au reacționat la vederea imaginilor

Videoclipul a fost distribuit pe rețelele sociale, iar persoanele publice precum comediantul Andrei Ciobanu și-au exprimat uimirea față de scenele șocante petrecute la Târgu Jiu.

„Am primit acest video de la un copil de 16 ani din Tg Jiu, care m-a rugat sa il public pe pagina mea in speranta ca se vor sesiza autoritatile de acolo si vor lua masuri. Am dat play fara sa stiu ce voi vedea si efectiv mi s-a strans pielea pe mine, iar dupa 25 de secunde, recunosc, l-am oprit. Un asemenea comportament nu ar trebui sa existe indiferent de situatie si sper din tot sufletul ca cineva de la Politie, Protectia Copilului si parintii acelor nenorociti sa fie trasi la raspundere. Din pacate apar din ce in ce mai multe astfel de cazuri la noi in tara si sunt de parere ca pedepsele atat pentru participanti, cat si pentru cei care filmeaza distrandu-se, trebuie sa fie extrem de aspre. Sper sa apara reactii prompte de la oficialitati”, a scris comediantul Andrei Ciobanu pe contul personal de Facebook.

Poliția a deschis dosar penal pentru tinerele care au agresat-o pe fată

Cei de la IPJ Gorj s-au autosesizat, după ce imaginile au devenit virale în mediul online. Ei au deschis un dosar penal pentru lovire și alte vionețe. Cele trei tinere agresoare, cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani au fost identificate.

„Cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști, au fost identificate trei tinere cu vârste cuprinse cu vârste între 12 și 14, din municipiul Târgu Jiu, care ar fi exercitat acte de violență asupra unei tinere de 13 ani, din municipiul Târgu Jiu. Două dintre cele trei tinere care ar fi exercitat acte de violență au fost aduse la sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu, fiind însoțite de către părinți, în vederea audierii”, se arată într-un comunicat al IPJ Gorj, potrivit Libertatea.ro.

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj efectuează la rândul lor o anchetă în cazul minorei agresate, scrie Agrepres. „"În după-amiaza zilei de duminică, Poliţia Municipiului Târgu-Jiu a solicitat participarea unui psiholog din cadrul DGASPC Gorj la audierea minorelor implicate în incidentul care a apărut în mediul online şi în mass-media. Imediat, psihologul instituţiei noastre s-a deplasat la sediul Poliţiei Municipiului Târgu-Jiu, oferind suport psihologic pe tot parcursul audierilor. Cu această ocazie, instituţia noastră s-a autosesizat cu privire la acest caz, urmând ca, începând din dimineaţa zilei de luni, să întreprindă o anchetă de evaluare a situaţiei socio-familiale la domiciliul tuturor minorelor implicate în incident. Ancheta va fi efectuată de o echipă multidisciplinară formată din psiholog, asistent social şi consilier juridic", a transmis directorul instituției, Laurenţiu Diaconescu, potrivit sursei citate.