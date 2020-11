Moarte suspecă la Vaslui. Un polițist de frontieră, în vârstă de 43 de ani, și-ar fi pus capăt zilelor după ce s-ar fi tăiat cu flexul (VIDEO)

Caz şocant în judeţul Vaslui. Un poliţist de frontieră în vârstă de 43 de ani şi-a pus capăt zilelor după ce s-ar fi tăiat cu flexul. Barbatul a fost găsit mort în pat, iar aparatul, lângă el.

Trupul neînsufleţti a fost descoperit de sora poliţistului, care, în speranţa că acesta mai era în viaţă, a sunat la Ambulanţă. Ofiţerull activa în cadrul Sectorului de Politie de Frontieră Berezeni. Nu era casatorit şi era cunoscut drept un om liniştit. Apropiaţii acestuia spun că, recent, ar fi fost diagnosticat cu COVID, iar in urma bolii ar fi rămas cu o depresie profundă, pentru care urma un tratament medicamentos.

