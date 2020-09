Momente cumplite la întoarcerea de la mare. O mașină a ars pe Autostrada Soarelui (VIDEO)

A fost coadă pe Autostrada Soarelui în direcția spre Capitală. Peste 100.000 de români au luat cu asalt litoralul, iar drumul spre casă s-a desfășurat cu dificultate, mai ales după ce pe autostradă au avut loc mai multe accidente, iar o mașină a luat foc.

O serie de incidente și evenimente neplăcute a îngreunat însă drumul de întoarcere al turiștilor de la mare în cursul zilei de duminică. Un autoturism a ars în întregime pe banda de urgență, formându-se astfel un blocaj de peste 10 kilometri.

Mai mult decât atât, un carambol cu opt mașini, dar și o serie de alte evenimente neplăcute au îngreunat circulația pe A2.

Incidentul a avut loc pe Autostrada Soarelui la kilometrul 124, pe sensul de mers către București. Șoferul a apucat să oprească pe banda de urgență și să iasă din autoturism înainte ca acesta să fie cuprins în întregime de flăcări. Fumul gros putea fi observat de câteva sute de metri. Ceilalți conducători auto au sărit să-l ajute pe șofer cu extinctoare pentru a stinge flăcările, însă totul a fost în zadar.

Oamenii au alertat autoritățile, sunând la 112, însă mașina a ars în întregime până să ajungă pompierii la fața locului. Șoferul s-a ales cu o pagubă totală și încearcă să afle acum ce a declanșat incendiul.

Din cauza acestui eveniment, pe sensul de mers către București s-a creat o coadă de 10 kilometri.

Mașina ce a ars în întregime pe banda de urgență nu a fost singurul incident ce a creat blocaje și momente neplăcute pe Autostrada Soarelui.

Tot în cursul zilei de duminică au avut loc mai multe accidente pe Autostrada Soarelui, pe drumul spre Capitală. Cel mai important a fost un carambol cu opt mașini, în zona Cernavodă. Din fericire nicio persoană nu a fost rănită.

