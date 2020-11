Momente incredibile la Cluj. Un polițist a fost luat pe sus și târât cu mașina de un șofer care a trecut pe roșu (VIDEO)

Scene incredibile surprinse în centrul Clujului. Un polițist a fost luat pe sus și târât cu mașina de un șofer care a trecut pe roșu și a refuzat să oprească la semnalul agentului. Bărbatul l-a înjurat pe polițist și a demarat fără nicio problemă, cu agentul prins de portiera autoturismului.

Un polițist de la Poliția Locală a Primăriei Cluj-Napoca a fost luat pe sus de un șofer care nu a oprit la semnal.

Incidentul s-a produs la Casa de Cultură a Studenților, în Piața Lucian Blaga. Șoferul unui autoturism a trecut pe culoarea galben-roșu și a forțat intrarea în intersecție, moment în care polițistul care dirija traficul l-a oprit și a vrut să îl legitimeze.

Șoferul tupeist nu doar că nu a vrut să prezinte documentele, dar l-a și înjurat pe polițist, iar apoi a vrut să plece.

În imagini, se vede cum polițistul deschide portiera mașinii și încearcă să îl oprească pe șofer, dar acesta demarează. În acel moment, agentul se agață de mașină și este târât câțiva metri, timp în care șoferul se distrează copios de gestul polițistului care încearcă să îl oprească.

Reprezentanții polițiștilor spun că de vină sunt și prevederile legale, care nu le conferă polițiștilor locali decât atribuții parțiale. „Situația e limpede: în legea existența, deci poliția locală are doar atribuții de parcare și dirijare. Unii cetățeni, din păcate, înțeleg greșit atunci când, chiar dacă e polițist local, îți face semn - trebuie să oprești, dar când îți cere alte documente, poți să-i aduci la cunoștință că așa prevede legea (...) Ei au doar pentru parcare și de fluidizare a circulației. (...) Trebuie tranșată până la urmă problema asta: ce vrea să facă poliția română, că să spun așa poliția națională, cum îi place să i se spună, și ce atribuții are poliția locală, poliția primarului. Trebuie tranșată”, a explicat Iulian Surugiu, președintele SNAP. Șoferul clujean s-a ales acum cu dosar penal pentru ultraj.

