Municipiile Timişoara şi Lugoj, la un pas de carantinare. Prefectura Timiş analizează situația

Prefectura Timiș a precizat că ia în calcul carantinarea municipiilor Timișoara și Lugoj, pentru următoarele 14 zile. Direcția de Sănătate Publică din județ analizează acest scenariu.

Timişoara şi Lugoj, la un pas de carantinare

Rata de infectare cu COVID-19 este de 8,3 la Timișoara și 7,11 la mia de locuitori la Lugoj, iar scenariul unui lockdown este tot mai aproape.

Pe de altă parte, 8 localități din județul Timiș, mâine (19 noiembrie), la 5 dimineața, ar trebui să iasă din carantină De precizat este însă că la Moșnita Nouă, Giroc, Ghiroda, Dudeștii Noi și Dumbrăvița numărul de cazuri nu a scăzut, ba chiar a crescut rata de incidență, ceea ce ar putea duce la prelungirea carantinei.

„Prefectul județului Timiș a făcut o informare privind situația de la nivelul celor 8 unități administrativ-teritoriale aflate în carantină, care ar trebui ca mâine, la ora 5, să încheie cele 14 zile de carantinare. A reieșit faptul că la Moșnita Nouă, Giroc, Ghiroda, Dudeștii Noi și Dumbrăvița numărul de cazuri nu a scăzut, iar rata de incidență a crescut, astfel că Direcția de Sănătate Publică Timiș analizează dacă se impune prelungirea carantinării.

O analiză privind necesitatea carantinării se face, de către Direcția de Sănătate Publică, și pentru municipiile Timișoara și Lugoj. Totodată, prefectul Liliana Oneț a punctat faptul că sâmbătă, orașele Ciacova și Sânnicolau Mare își încheie perioada de carantinare. Iar dacă la Ciacova se observă un trend descrescător vizibil, la Sânnicolau Mare acesta nu este descrescător, iar DSP analizează dacă se impune prelungirea măsurii de carantinare”, transmite Prefectura Timiș, potrivit presei locale.

Morgă într-un camion frigorific, alegerea a două spitale din Timișoara

Situația este cât se poate de gravă în Timișoara. Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara şi Spitalul CFR din Timişoara nu mai fac față numărului de pacienți care au murit fiind infectați cu noul coronavirus, motiv pentru care conducerile celor două unități medicale au încheiat un contract cu o firmă de pompe funebre care a pus la dispoziția spitalelor un camion frigorific, informează News.ro.

Camionul se află în apropierea Stadionului CFR din Timișoara. Conform contractului, în containerul frigorific pot fi depozitate 150 de pacienți decedați diagnosticați cu COVID-19.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara, medicul Cristian Oancea, a explicat că morgile spitalelor efectiv nu mai fac față numărului de victim. De asemenea, există cazuri în care familiile celor decedați se află în izloare și nu pot veni să ridice trupurile neînsuflețite ale rudelor.

„Serviciul de Morgă al spitalului nostru este foarte redus ca şi capacitate. Avem 2 locuri pentru pacienţii COVID şi maxim 2-3 locuri pentru pacienţii non-COVID. Ţinând cont de faptul că trebuie să respectăm şi aici anumite circuite, ţinând cont că în ultimele zile am avut un număr crescut de decese, am luat decizia să avem un serviciu civilizat, să facem acest contract cu o firmă de pompe funebre tocmai pentru a oferi un serviciu decent şi ecumenic. Am avut 10 decese în doar două zile. Am avut cazuri şi avem cazuri în care membrii familiei sunt în izolare la domiciliu şi atunci trebuie să avem grijă de aceste corpuri până rudele ies din izolare şi pot face serviciul mortuar”, a spus medicul Cristian Oancea.

Un nou record negativ în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, miercuri, 10.269 de cazuri nou confirmate de infecție cu SARS-CoV-2 la nivel național și un număr de 168 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. Autoritățile au precizat că, în unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.179, iar dintre acestea 1.174 sunt internate la ATI.

Până astăzi, 18 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 383.743 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, arată cel mai recent bilanț prezentat de către GCS, care a mai precizat printre altele că 261.387 de pacienți au fost declarați vindecați.