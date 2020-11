Municipiul Constanța, în scenariul roșu. Noile reguli impuse de CJSU

Luni seara, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a decis aplicarea unor noi reguli în municipiul Constanța, pe o perioadă de două săptămâni, după ce acesta a depășit incidența de 3 infectări cu COVID-19 la mia de locuitori și a fost instalat scenariul roșu.

Municipiul Constanța, în scenariul roșu

Astfel, CJSU Constanța a decis ca toate școlile să intre în scenariul trei de predare, cea exclusiv online, iar restaurantele, sălile cu jocuri de noroc și cinematografele să fie închise.

În plus, masca de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice, inclusiv în aer liber. Excepțiile în care este permisă înlăturarea acestora, pentru perioade scurte de timp, se referă la fumat, consumul de produse alimentare sau băuturi, în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minimum 2 m de alte persoane.

Care sunt noile reguli decise de CJSU Constanța

Prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru votarea hotărârilor nr. 61 și 62 ale CJSU Constanța, care prevăd constatarea depășirii ratei de incidență peste pragul de 3/1.000 locuitori, în cazul municipiului Constanța, constatarea încadrării județului Constanța în limitele de incidență cumulată mai mare de 1.5/1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori, dar și modificarea de scenarii pentru 27 de unități de învățământ din județ.

În acest moment, rata de incidență cumulată a municipiului Constanța a ajuns la 3.5/1.000 locuitori, ca urmare a pozitivării, în ultimele 14 zile, a 1.096 de persoane, din totalul de 313.223 de locuitori.

Măsurile preventive intră în vigoare începând cu data de 03 noiembrie a.c., ora 00:00:

• se instituie obligaţia purtării măştii de protecţie în toate spațiile publice, astfel încât să acopere nasul şi gura. Este permisă înlăturarea acesteia, pentru perioade scurte de timp, în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi, în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minimum 2 m de alte persoane;

• organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;

• organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;

• organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este interzisă;

• activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

• activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se va desfăşura doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;

• în situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi mai sus este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

• operatorii economici prevăzuţi mai sus vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

• activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

De asemenea, s-a aprobat și trecerea tuturor unităților de învățământ de stat și particulare din municipiul Constanța în scenariul 3 de funcționare. Toate măsurile prevăzute în ultima hotărâre a CJSU sunt valabile pentru următoarele 14 zile, urmând să fie reevaluate.

În plus, măsurile precum funcționarea restaurantelor la capacitate de 30% sau obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare, falezele sau în proximitatea instituțiilor de învățământ, vor intra în vigoare, începând cu data de 03 noiembrie a.c., ora 00:00, inclusiv în localități care au o rată de incidență a cazurilor sub pragul de 1.5/1.000 locuitori. Excepție vor face localitățile în care rata de incidență a depășit pragul de 3/1.000 locuitori (Constanța și Ovidiu) și localitatea Fântânele, unde măsura carantinării zonale este încă în vigoare. Pentru cele trei localități se aplică măsurile preventive care se încadrează în normele prevăzute de anexa 4 a hotărârii CJSU nr. 51 din 26.10.2020.

„Înainte de a implementa măsurile restrictive de la nivelul municipiului reședință de județ, am optat pentru convocarea acestui grup de lucru, alături de care am luat măsurile cele mai potrivite pentru stoparea răspândirii virusului. Am reunit toți specialiștii din cele mai importante structuri și, împreună, suntem convinși că măsurile validate prin CJSU vor duce la o scădere a ratei de incidență. Însă, pentru ca efectul măsurilor să fie unul garantat, avem nevoie de implicarea responsabilă a cetățenilor. Autoritățile vin cu măsuri, este de datoria fiecăruia dintre noi să le respectăm, pentru binele nostru, dar și pentru binele celor dragi”, a transmis Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța