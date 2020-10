Municipiul Sfântu Gheoghe: Masca de protecție, obligatorie în toate spațiile deschise. Școlile trec la scenariul roșu

Restricții în municipiul Sfântu Gheorghe, după ce rata de infectare de 3 la mia de locuitori a fost depășită luni. Ca urmare a acestei situații, Inspectoratul pentru Situații de Urgeanță a precizat că masca de protecție devine obligatorie în toate spațiile deschise și închise, iar școlile trec la scenariul roșu.

„În municipiul Sfântu Gheorghe nivelul de răspândire a noului coronavirus a depăşit 3 la mia de locuitori. Masca este obligatorie în toate spaţiile deschise şi închise. Unităţile de învăţământ trec la scenariul 3 online. Respectaţi măsurile sanitare”, se arată în mesajul transmis populaţiei.

Cetățenii au primit recomandări privind respectarea regulilor de distanţare şi igienă printr-un mesaj de tip RO-ALERT.

”Având în vedere contextul epidemiologic actual, precum şi creşterea alarmantă a numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2, ceea ce reprezintă în momentul de faţă depăşirea de peste 3 la mia de locuitori, I.S.U. Covasna a transmis astăzi un transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT în municipiul Sfântu Gheorghe cu recomandări privind respectarea regulilor de distanţare şi igienă.Facem încă o dată apel la cetăţeni să respecte regulile şi recomandările făcute de autorităţi, pentru ca, împreună, să reuşim diminuarea efectelor acestei pandemii”, a transmis, luni, ISU Covasna, potrivit News.ro.

Primarul din Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, infectat cu noul coronavirus

Antal Árpád, primarul ales din Sfântu Gheorghe a fost testat pozitiv cu coronavirus la sfârșitul lunii septembrie. ULTIMA ORĂ! Se REIAU ALEGERILE pentru funcţia de PRIMAR!

La două zile după ce și-a asigurat un nou mandat de primar în Sfântu Gheorghe, Antal Árpád a anunțat că are coronavirus. Într-o postare pe Facebook, el a scris că se simte un pic slăbit, dar altfel are o stare generală bună.

„Ieri am avut febră, iar în această dimineaţă nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale infecției cu noul coronavirus, am făcut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Mă simt puțin slăbit, dar per total sunt bine.

Mâine mă duc la spital pentru o nouă examinare și bineînțeles că voi urma recomandările medicilor. Numărul infecțiilor este în creștere, așa că îndemn pe toată lumea să respecte regulile de prevenire!”, a scris Antal Árpád, pe rețeaua socială.