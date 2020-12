Nicuşor Dan, edilul general al Capitalei, a declarat, marți seară, că va desfiinţa aproape toate companiile municipale şi că vor rămâne STB-ul şi Termoenergetica, rămâne Energetica care este un satelit al Termoenergetica.

Nicușor Dan: Cele mai multe companii municipale vor dispărea, însă angajații lor nu își vor pierde slujbele

Mai exact, primarul Bucureștiului a fost întrebat, la Digi 24, câte dintre companiile municipale vor dispărea, el răspunzând că „cele mai multe dintre ele”.

„Rămân, fără îndoială, STB-ul şi Termoenergetica, rămâne Energetica care este un satelit al Termoenergetica şi din celelalte o să aducem colective importante către administraţie, nu şi managementul care este total defectuos”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă managerii acestor companii desfiinţate ”dispar”, edilul a spus că ”Asta e viaţa”.

Nicuşor Dan a mai spus că pentru desfiinţarea companiilor municipale trebuie mai întâi să se întrunească Consiliul General al Capitalei.

„Eu sper ca foarte curând, noua majoritate din Consiliul General să numească noile Adunări Generale, care să numească noile Consilii de Administrație, cu mandat să lichideze, adică să întrerupă contractele și bineînțeles, acolo unde sunt colective importante de oameni și valoroase, să le aducă către Administrație”, a menționat el.

Nicușor Dan, despre problemele la rețeaua de termoficare: Toată vara nu s-au realizat lucrări de mentenanță

Amintim că în cursul serii de marți, edilul Capitalei a discutat despre situația termoficării din București. Nicușor Dan a reamintit că rețeaua de termoficare este una veche, iar pentru această iarnă important este ca cetățenii să fie informați, iar avariile remediate cât mai repede.

„Există un indicator și acest indicator este câtă apă se pierde. Această cantitate de apă este de 3 ori mai mare ca acum 3 ani și cu 50% mai mare ca acum un an. Aceasta este situația pe care am moștenit-o. Exista lucrări, de cârpeală, care s-au realizat în fiecare an vara, care anul acesta nu s-au realizat. Toată această vară nu s-au realizat aceste lucrări de mentenanță”, a explicat edilul.

Nicușor Dan, despre carantinarea Bucureștiului: „Această ipoteză s-a luat în calcul, dar Capitala nu intră în carantină”

Primarul Nicușor Dan a lămurit în cursul serii de marți și întrebările referitoare la o posibilă intrare în carantină, a Bucureștiului, după ce Vlad Voiculescu a anunțat că dorește să discute cu edilul pe acest subiect. Primarul general a ținut să precizeze că pentru moment Bucureștiul nu va intra în carantină, fiind „ultima ipoteză care este luată în calcul”.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

„În primul rând, nu este cu totul și cu totul direct. Voi avea o discuție, această discuție nu a avut loc. Este una dintre ipoteze, dar nicidecum, Bucureștiul nu intră în carantină. Această ipoteză s-a luat în calcul, așa cum s-a întâmplat și la Sibiu, dar deocamdată Bucureștiul nu intră în carantină”, a spus el.