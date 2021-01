Nicuşor Dan, despre relaxarea restricţiilor în Capitală: Să mai aşteptăm câteva zile, ca să vedem că această situaţie se stabilizează

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, a făcut declarații despre o eventuală relaxare a restricţiilor după ce rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut sub 3 la mia de locuitori în municipiul Bucureşti. Acesta a spus că ar mai trebui aşteptat câteva zile, pentru a se vedea că această situaţie se stabilizează.

Mai exact, Nicuşor Dan a afirmat, pentru RFI, că mai trebuie aşteptat câteva zile până la o eventuală relaxare a restricţiilor în Bucureşti.

”În primul rând, trebuie să salutăm această scădere, sunt niște cifre pe care mă uit în fiecare dimineață, suntem la sub 3, am fost la 7 în urmă cu o lună și jumătate. Vă spun sincer că la începutul mandatului am fost extrem-extrem de îngrijorat. Când am început mandatul la sfârșit de octombrie, eram pe o pantă ascendentă și chiar mi-a fost frică de unde am putea să ajungem. Purtarea măștii și atitudinea bucureștenilor ne-au ajutat să ajungem aici. O să fie o discuție în comitetul municipal pe situația asta și o să vedeți decizia pe care o să o luăm. Să mai așteptăm câteva zile, ca să vedem că această situație se stabilizează. Așa, pe cifre, am fost la 1.000 pe zi, am fost la 2.000 pe zi și acum pare că suntem undeva la 200-300-400 pe zi”, amenționat primarul Capitalei.

Întrebat dacă nu e totuși ciudat că s-a trecut brusc de la peste 1.000 de infectări pe zi la circa 200, primarul Capitalei a răspuns: ”Nu, nu, nu, au fost niște anomalii, date de faptul că nu s-a lucrat câteva zile de Crăciun și nu s-a lucrat câteva zile de Revelion, adică s-a lucrat la capacități mai mici, dar statistic, scăderea se vede”.

Amintim că prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, spune că și joi rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus s-ar menține sub trei la mia de locuitori, iar în aceste condiții, dacă tendița se va păstra și în următoarele zile, ar urma să fie convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență care să ia o decizie cu privire la ridicarea unora dintre restricțiile care sunt în vigoare în acest moment în București.

”Veștile bune sunt că și astăzi suntem sub pragul de trei la mie. Reglementările normative aflate în vigoare prevăd faptul că urmează să supraveghem rata de incidență a infectărilor în următoarele 48 de ore și dacă informațiile că astăzi suntem sub trei la mie se confirmă și mâine vom avea o tot sub trei la mie, vom convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și vom propune adoptarea unei hotărâri prin care să relaxăm mai multe măsuri, atât cât ne permit reglementările aflate în vigoare.

Este vorba de permiterea funcționării cu o capacitate de maximum 30% a instituțiilor de spectacol, teatrelor și cinematografelor cu public. De asemenea, este vorba de redeschiderea activităților la interior a resuaturantelor, barurilor, cafenelelor, în limita a maximum 30% din capacitatea fiecărei unități și totodată, de permiterea activităților cu publicul până în limita a 30% în spațiul destinat a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc", a spus Traian Berbeceanu, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV.