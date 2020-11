Noua ‘ambulanță neagră’: Clujenii cred că o mașină suspectă stropește cu COVID, după ora 23.00 (VIDEO)

După celebra "ambulanta neagra", unii români au ajuns să se teamă acum și de angajații de la salubritate. Un videoclip în care angajaţii Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj stropesc străzile a devenit viral pe Facebook. Autorul filmarii este convins ca angajatii primariei folosesc substante periculoase. Videoclipul a ajuns viral pe internet iar adeptii teoriei conspiratiei au ajuns chiar sa sustina ca autoritatile imprastie intentionat covidul.

Clujenii au distribuit intens un clip în care apar câțiva muncitori de la RADP Cluj, care stropesc cu substanțe pe străzile din municipiu. Clujenii acuză că au fost închiși în casă intenționat pentru a nu vedea ceea ce se întâmplă.

“Nu vă supăraţi, cu ce stropiţi?

Vrem să ştim şi noi ca cetăţeni cu ce stropiţi?

Ce te uiţi aşa la mine? Mâine vreau să ştie toţi clujenii cu ce stropiţi, nu avem ţânţari, vreau să văd fişa tehnică a acestei substanţe”

