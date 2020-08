Nuntă în cort cu peste 100 de persoane, întreruptă de polițiștii buzoieni / Pe litoral, oamenii legii au gonit spectatorii unui concert de manele cu sirenele (VIDEO)

O nuntă la care participau peste 100 de persoane a fost întreruptă de poliţiştii buzoieni, în cadrul unei acţiuni de control. Fără a se respecta nicio restricție impusă din cauza epidemiei de coronavirus, oamenii petreceau de zor într-un cort instalat în comuna Vernești. Tot joi seară, oamenii legii au împărțit amenzi și la o petrecere de pe litoral, unde concerta manelistul Vali Vijelie. Amintim că țara noastră este la un pas de a devenit centrul epidemiei de SARS-CoV-2 din Europa.

Mulți oameni nu vor să respecte regulile impuse de autorități. Oamenii legii au întrerupt o petrecere de nuntă, joi seară, susținută în cort, într-o localitate din județul Buzău, unde ei aproximativ 100 de invitați dansau și petreceau înghesuiți, fără mască de protecție și fără a-și face griji că s-ar putea îmbolnăvi.

”La momentul controlului, în interiorul incintei se aflau 110 persoane care participau la o nuntă. Poliţiştii au adus la cunoştinţa organizatorului prevederile legale şi au pus în vederea acestuia să se conformeze normelor impuse în contextul pandemiei Covid-19. În scurt timp deficienţele au fost remediate, însă atât organizatorul, cât şi agentul economic au primit sancţiuni în valoare de 30.000 de lei”, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Poliţia Judeţeană Buzău.

După plecarea poliţiştilor, la evenimentul respectiv au rămas doar 50 de nuntaşi care şi-au continuat petrecerea în aer liber conform reglementărilor în vigoare, potrivit Stiri de Buzau.

Turiştii de pe litoral nu vor nici ei să respecte regulile anti COVID nici în ruptul capului. Deşi era trecut de ora 11.00 noaptea , zeci de turişti s-au îngrămădit , joi seară, în Eforie Nord la concertul susţinut de manelistul Vali Vijelie. Amatorii de distracţie nu s-au împrăştiat decât după ce poliţiştii au pornit sirenele maşinilor.

