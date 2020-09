O acțiune electorală din comuna Schitu Duca, județul Iași, organizată pentru promovarea primarului Mihai Mihalache, candidat pentru un nou mandat s-a transformat rapid într-o petrecere cu mici, bere, muzică populară și o fanfară. La eveniment au participat zeci de membri și simpatizanți ai Partidului Social Democrat (PSD).

De menționat că la acțiunea cu pricina oamenii nu au purtat masca de protecție recomandată de autoritățile competente în vederea combaterii noului coronavirus de tip SARS-CoV-2 și nu au respectat nici măsurile de distanțare socială.

Cum evenimentul a fost filmat, o parte dintre imagini au ajuns sub ochii șefului organizației județene a PSD, Maricel Popa, care susține ferm că nu e de acord cu ceea ce a făcut primarul Mihalache. Între cei doi existe tensiuni vechi.

Chermeză cu fast la târgul din Schitu Duca

Zeci de localnici și simpatizanți PSD s-au adunat duminică la târgul din Schitu Duca, purtând tricouri și șepci în culoarea partidului, după cum arată fotografiile postate chiar pe pagina de Facebook de președintele organizației municipale PSD Iași, Marius Ostaficiuc, dar și filmările de la eveniment.

La agapa electorală organizată de primarul localității, Mihai Mihalache au participat mai mulți lideri ai social-democraților. Pe lista celor invitați s-au aflat și parlamentarii Vasile Câtea și Bogdan Cojocaru. Fiecare dintre ei purtau măști de protecție.DESPĂRȚIRE ȘOC în showbizul românesc! Nimeni NU se aștepta ca ei să se despartă după 33 de ani de căsnicie

Social-democratul Mihai Mihalache ocupă de 16 ani funcția de primar al comunei Schitu Duca și luptă acum pentru un nou mandat, împotriva altor trei candidați. Edilul a fost unul dintre susținătorii vocali ai lui Liviu Dragnea și cel care a inițiat demersurile pentru excluderea din PSD a primarului Iașiului, Mihai Chirica. Acesta a și a protestat în fața Prefecturii în 2017 în sprijinul Guvernului PSD Grindeanu, în momentul în care Chirica a dat Ordonanța cu numărul 13 de modificare a Codurilor Penale.

Așa cum era de așteptat, mai-marii PSD Iași au avut numai cuvinte de laudă pentru primarul atât de loial partidului, la târgul de duminică.

„Nu aș vrea să mă repet, să vă spun din nou de drumuri, de asfalt, canalizare, apă, alte investiții, poate ar trebui menționată și sala de sport pe care domnul primar o să o facă chiar aici, lângă dumneavoastră. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pe 27 septembrie, să votați PSD, Mihlache Mihai. Votați trandafirii, votați PSD, votați domnul Mihalache!”, a declarat președintele PSD Iași, Marius Ostaficiuc.

Fanfara ajunsă din întâmplare la agapă

Localnicii au ascultat cu mare atenție cuvintele liderilor social-democrați, îngrămădiți într-un semicerc în mijlocul târgului. Majoritatea nu aveau o mască de protecție, iar cei care au avut, totuși, așa ceva, au purtat-o mai tot timpul greșit, fie sub nas, fie sub bărbie. În ceea ce privește distanțarea fizică, aceasta a fost inexistentă.

După discursurile primarului și colegilor săi de partid de la nivel județean, oamenii s-au înghesuit la mici și bere, acompaniați de o fanfară.

„Fanfara pleca la un eveniment și a oprit în piață să mănânce un mic. Deci erau în treacăt, nu i-am adus noi”, a explicat primarul Mihai Mihalache, conform Libertatea.

„Nu pot să-i forțez să poarte măști”

În cele din urmă, Mihalache a explicat că nu a fost vorba de o petrecere, ci doar de o acțiune electorală făcută, de altfel, de toate partidele, în fiecare duminică, atunci când e zi de târg în comuna Schitu.

”În fiecare duminică, la târg, toate partidele vin îmbrăcate în tricouri în culorilor lor și își fac campanie. De trei luni facem asta. Membrii noștri de partid au venit în roșu și au dat afișe. Micii se comercializează în acea piață, de 30 de ani cumpăr mici de-acolo”, a mai spus Mihalache.

Președintele PSD Iași: „Primarul crede că poate să facă ce vrea, dar nu sunt de acord cu el”

Pe de altă parte, președintele PSD Iași, Maricel Popa, care este și președintele Consiliului Județean Iași, a declarat că el nu a participat la evenimentul respectiv, că a văzut imaginile apărute în presa locală și că nu este de acord cu manifestările care nu respectă prevederile de protecție sanitară aflate în vigoare.

„Nu am fost prezent și nu sunt adeptul la astfel de manifestări, legea trebuie respectată de toată lumea. Îmi pare foarte rău că a fost acesta cazul la Schitu Duca, eu am fost în alte zone unde am păstrat distanțarea socială, unde s-a purtat mască”, a afirmat Maricel Popa.