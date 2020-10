O educatoare a lovit un copil care a refuzat să taie fructe pe farfurie. Inspectorul școlar: ''Educatoarea are contractul de muncă încetat din această dimineață'' (VIDEO)

O educătoare de la o grădiniță din Fetești, județul Ialomița, a fost filmată în timp ce a lovit un copil. Imaginile au fost făcute publice pe o rețea de socializare de un părinte.

“Începând de astăzi, doamna educatoare are contractul individual de muncă încetat. Am fost acolo la prima oră, la ora 7:00 s-a întrunit Consiliul de Administrație, de astăzi am găsit pe altcineva până când se va identifica un alt cadru didactic care să vină la copii. De astăzi, nu mai este în învățământ”, a precizat Steluța Iuliana Mitrea, inspector școlar general în Ialomița, pentru Edupedu.ro.

Copiii realizau o activitate de tăiere a fructelor, iar în video se observă cum educatoarea îl lovește un copil. fructe. Băiatul era speriat și a început să plângă.

„Cert este că din imagini se vede foarte clar că acei copii sunt traumatizați. Asta este cert. De asta m-am și dus la prima oră, m-am dus și am vorbit cu părinții, am intrat la grupa de copii. De astăzi, dumneaei singurul lucru pe care îl mai face prin școală este să-și obțină documentele pentru pensionare. Școala îi aprobase prelungirea activității ca titular, deoarecere metodologia îi permite. Vârsta de pensie o are, era pensionară în activitate. Nici nu va mai avea vreodată posibilitatea să fie încadratată la plata cu ora în următorul an școlar”, mai adaugă, Steluța Iuliana Mitrea.

