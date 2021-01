O pensionară din Galați a primit șuruburi și cuie în locul unui telefon de aproape 7.000 de lei (VIDEO)

O pensionară din Galați a vrut să-i dăruiască fiicei sale un telefon de aproape 7.000 de lei. Ea l-a cumpărat în rate de la un magazin dintr-o rețea națională și a așteptat curierul cu produsul. Când a ajuns, nepotul a vrut să imortalizeze momentul desfacerii coletului. A constatat atunci că în loc de telefon erau cuie și șuruburi.

O femeie de 64 de ani din Galați a vrut să-i facă o surpriză fiicei sale: să-i cumpere un telefon. A mers într-un magazin ce face parte dintr-o rețea națională și a încheiat un contract pentru plata în rate a unui telefon în valoare de 6.700 de lei. Apoi a mers acasă și a așteptat coletul.

Când pachetul a venit, nepotul a fost cel care l-a deschis. Copilul a vrut să imortalizeze momentul, așa că a filmat chiar când desfăcea coletul. Și când constata că în loc de telefon erau șuruburi și cuie.

