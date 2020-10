O primăriță PSD realeasă în Bihor a sărbatorit dansând pe mese (VIDEO)

Realeasă în funcţie, o primăriţă PSD a dat un chef de pomină cu susţinătorii ei, într-un bar dintr-o comună bihoreană. Unul dintre petrecăreţi a filmat-o pe social-democrată dansând pe masa de biliard minute bune şi a postat imaginile în mediul online. De altfel, petrecerea organizată de "şefa din Primărie" s-a întins până-n zori, iar la chef n-a fost respectată nicio normă de distanţare socială, în timp ce măştile au lipsit cu desăvârşire.

