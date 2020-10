O taxatoare a fost bătută crunt într-un autobuz din Suceava, după ce a tușit în mască. Un bărbat a atacat-o, urlând că „ucide COVID-ul”

Un incident reprobabil a avut loc în unul dintre autobuzele sistemului de transport în comun din municipiul Suceava, în această săptămână. Doar pentru că ar fi tușit în mască, o taxatoare a fost bătută și trântită la podea, potrivit Monitorul de Suceava.

Cazul s-a petrecut luni după amiază. Totul a început când taxatoarea, care tocmai băuse o gură de apă, s-a înecat și a tușit în mască – odată ce s-a întâmplat acest lucru, femeia a fost agresată din senin de un bărbat, care intrase recent în autobuz și care a sărit de pe scaun. Agresorul a acuzat-o că „are COVID” și i-a adresat mai multei insulte.

Taxatoarea s-a îndepărtat de bărbat și a mers să verifice situația persoanelor recent intrate în autobuz, când a fost lovită din spate cu piciorul, trântită și lovită cu pumnii în cap de individ, fără ca vreo altă persoană să apuce să reacționeze, potrivit publicației citate.

„Când autobuzul a ajuns în stație la Bancă au fost deschise ușile, iar el m-a prins de mâini și mă trăgea afara să mă bată mai bine. Noroc de oamenii din autobuz care m-au prins și au tras de mine să nu mă scoată. Atunci a intervenit și un polițist care se afla în autobuz și mergea spre casă, a vrut să îl imobilizeze, dar individul s-a smucit puternic, i-a scăpat din mâini și a fugit printre blocuri”, a povestit femeia, care, din cauza șocului suferit, și-a revenit abia după câteva ore.

Un polițist a intevenit și a oprit atacul individului dezlănțuit. Polițistul a chemat ajutoare, iar bărbatul a fost urmărit printre blocuri și, în cele din urmă, a fost prins și dus la spital pentru o evaluarea psihiatrică.

Taxatoarea bătută are mâna în ghimps și este acum în concediu medical. Femeia a suferit o rană și la piciorul drept – unde individul o lovise, urlând că „ucide COVID-ul”. Victima are un certificat medical, care atestă că are nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale.

Femeia suferă și de alte probleme medicale, care uneori îi provoacă așa-numita „tuse cardiacă”. Ea nu își poate explica reacția exagerată a călătorului, mai ales că se afla la distanță de el și avea masca de protecție pusă pe față.

Colegii săi sunt îngrijorați însă și susțin că se confruntă adesea cu agresivitatea anumitor călători față de taxatoare sau de șoferii din autobuze.

„Tragem un semnal de alarma vizavi de ceea ce se întâmplă în mijloacele de transport, de la agresivitatea nejustificată a unora vizavi de colegele noastre taxatoare, care au fost adeseori înjurate, scuipate, lovite cu palma, până la acest caz de agresiune de o gravitate maximă. Considerăm necesară luarea unor măsuri de protejare atât a personalului TPL, cât și a călătorilor, fiind în interesul tuturor să avem călătorii liniștite", au transmis reprezentanții Sindicatului Autobuzul.

Ei se tem că reacțiile de acest gen se vor înmulți, pe de o parte din cauza panicii generate de pandemia de COVID-19, dar pe de altă parte și din cauza nemulțumirii unor călători care, în perioada de probe a primelor 25 de autobuze electrice cumpărate de municipalitate, au înțeles greșit că de acum transportul public este gratuit și au fost deranjați de faptul că li s-a cerut să aibă bilete sau abonamente.