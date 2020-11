Opulență în plină pandemie. Înmormânatare cu zeci de persoane, taraf, dedicații și cai albi într-o localitate din Olt (VIDEO)

E pandemie, dar pentru unii "valoarea" şi "opulenţa" sunt mai importante decât siguranţa. Au demonstrat-o apropiaţii unui interlop din Drăgăneşti Olt, care au mers cu zecile la înmormântarea bărbatului. N-au lipsit caii albi, covorul roşu, sau... manelele şi dedicaţiile. Bineînţeles că toate regulile impuse în pandemie au fost ignorate.

Sorinel Stoiculescu, zis Gely Mondialu, a fost îngropat cu mare fast, deşi suntem în plină pandemie. Trupul neinsufletit al interlopului a fost scos în faţa casei, iar rudele şi prietenii acestuia nu au mai ţinut cont de restricţii.

La priveghi a venit şi unul dintre cei mai cunoscuţi manelişti din ţară, cu doi cai albi, motiv în plus ca participanţii să se înghesuie ca la urs, lângă sicriu, pentru a da dedicaţii. Pe ultimul drum, interlopul a fost condus de aproape o sută de persoane, însoţite de un taraf.

Polițiștii din cadrul IPJ OLT s-au autosesizat în urma imaginilor apărute pe reţelele sociale şi au dat amenzi usturătoare pentru nerespectarea măsurilor de protecţie impuse.

