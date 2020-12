Otopeni: Doi tineri au vandalizat o mașină și au încercat să o arunce în aer cu o petardă (VIDEO)

Mai muți tineri au aruncat vandalizat o mașină, în Otopeni, în seara de Crăciun. Indivizii au spart un geam al autoturismului și au aruncat înăuntru cel puțin o petardă aprinsă, care a explodat.

Proprietarul păgubit a sesizat autoritățile în jurul orei 22:00 și a povestit că și-a găsit mașina avariată, în parcare. La fața locului s-au deplasat mai mulți polițiști din Otopeni, dar și din cadrul Arme și Explozivi si au început cercetările. Doi suspecți au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore. Unul dintre ei are 16 ani, iar celălalt, de 21 de ani și vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea cu propunere de arestare, potrivit B1TV.

