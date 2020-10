Percheziții de amploare după nunta cu 350 de persoane din Bihor. Autoritățile au căutat fotografii și înregistrări ce ar putea avea legătură cu evenimentul (VIDEO)

Au fost percheziţii de amploare la vila fostului șef adjunct al Poliţiei Bihor, Eugen Boc, în locuinţa cuscrilor săi, la cea a proaspeţilor însurăţei, dar şi la sala Opera Events din Oradea. Autorităţile au căutat documente, înregistrări, fotografii sau tot ce ar putea avea legătură cu dosarul penal deschis pentru infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Toate aceastea după nunta cu peste 350 de invitaţi oprită sâmbăta trecută.

Ceea ce se voia a fi o petrecere frumoasă pentru doi tineri proaspăţi căsătoriţi, s-a transformat într-un adevărat coşmar. Odată pentru autorităţi, care se luptă acum cu un număr mare de infectări, apoi pentru familia în cauza, care ar trebui să conştientizeze, măcar în al doisprezecelea ceas, gravitatea situaţiei.

Echipaje de politişti, coordonaţi de un procuror, au făcut verificari în locuinţele ami mult familii, dar şi în birourile sălii de evenimente în care a avut loc nunta. Autorităţile au căutat documente, înregistrări, fotografii, şi chiar unităţi de calculator. Cam tot ce ar putea avea legatură cu dosarul penal deschis pentru infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Dosar deschis după nunta cu peste 350 de invitaţi oprită sâmbăta trecută. Reamintim că mireasa a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Tânăra a făcut testul luni, iar în urma rezultatului care a ieşit pozitiv, marţi s-a pornit o anchetă epidemiologică. Starea ei este bună, iar în prezent se află în carantină la domiciliu.

Percheziţiile au fost dispuse în contextul în care organizatorii petrecerii ar fi refuzat să predea lista cu toţi invitaţii. Poliţiştii au fost, astfel, obligati să oprească nunta şi să legitimeze toate persoanele prezente.

Mai grav este că tatăl mirelui, colonelul Eugen Boc, a spus că unii dintre invitaţii, sosiţi tocmai din judeţul Maramureş, ar fi plecat cu un microbuz înainte de sosirea politiştilor. Ca atare, anchetatorii nu au nici până acum numărul real al participanţilor.

Percheziţiile nu au fost lipsite de incidente. La vila fostului adjunct a fost chemat şi un echipaj al SMURD Bihor, pentru a acorda ajutor medical soţiei acestuia, care ar fi făcut un atac de panică după ce întreaga situație a devenit publică.

Nunta fiulului fostului adjunct al Poliției Bihor, Eugen Boc, a fost oprită, sâmbata seara, dupa ce polițiștii veniți să controleze modul în care se respectă măsurile de prevenire a Covid-19 au descoperit în sala de evenimente peste 350 de petrecăreţi, înmghesuiţi unul în altul în plină pandemie.

