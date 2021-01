Petrecere cu polițiști și procurori, întreruptă de mascați. 27 de persoane se aflau într-un restaurant din Centrul Vechi al Capitalei (VIDEO)

Petrecere de pomină vineri noapte, în centrul Capitalei. Polițiștii sectorului 3 au avut parte de o supriză, în urma verificărilor de rutină, întreprinse pentru a se asigura că restricțiile impuse din cauza pandemiei sunt respectate.

27 de persoane consumau băuturi alcoolice în localul "Hanul lui Manuc", din Centrul Vechi al Bucureștiului. Printre petrecăreţi, se afla și fostul șef de la serviciul Omoruri al Poliției Capitalei, Radu Gavriș și Codruț Popoiu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Printre petrecăreţi se afla şi un bărbat care ar fi trebuit să stea în carantină de o săptămână. Toți au foat amendați. Proprietarul localului si risca dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

''La dată de 22.01.2021, polițiști din cadrul Poliției Sectorului 3 au desfășurat o acțiune care a vizat modalitatea practică de respectare a prevederilor legale ce reglementează prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 la adresa din str. Franceză, nr. 62-64, sector 3 (Hanul lui Manuc). În interiorul acestei societăți (spațiu închis) au fost depistate și identificate un număr de 27 de persoane.

Printre persoanele depistate și legitimate, la una dintre mese, se află și cms.șef Gavriș Radu Emilian, Director General Adjunct al Poliției Capitalei, care consumă băuturi alcoolice, împreuna cu numiții Ioan Costel, Baran Florin, Solatan Alexandru și Popoiu Codruț.

De asemenea, în aceeași locație a fost identificat și numitul Anton Mihai Florian, persoană cu privire la care s-a constatat faptul că figurează cu alertă coronavirus, fiind carantinat , începând cu dată de 16.01.2021 la adresa din mun. Călărași, str. Crizantemelor, nr. 7.

Având în vedere neregulile constatate, societatea comercială Distinct Operation SRL (restaurant Hanul lui Manuc) a fost sancționată contravențional cu suma de 5000 lei" se arată în comunicatul transmis de Poliţia Capitalei.

Adjunctul Poliţiei Capitalei, comisarul Radu Gavriş a declarat pentgru B1 TV, că după serviciu a fost cu mai mulți colegi la o bere în Centrul Vechi, însă nu a încălcat legea, întâlnirea desfășurându-se penterasă și nu în local.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Mare atenție! Dacă vezi acest obiect în cabina de probă sau în toaleta publică pleacă urgent de acolo. Ce este, de fapt