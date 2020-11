Piața Obor va rămâne deschisă și în următoarea perioadă, în ciuda restricțiilor luate de Guvern în ceea ce privește spațiile de acest fel. Declarația a fost făcută de primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, pentru bugetul.ro, care a subliniat și faptul că prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, și șefa DSP București, Oana Niculescu, și-au dat acordul ca Piața Obor să rămână deschisă.

Primarul a aexplicat că Piața Obor are un statul special, pentru că are pereții retractabili, care au fost deja ridicați, iar Hala Obor este acum, practic, în aer liber.

„Da, rămâne deschisă. Piața Obor are pereții retractabili pe partea longitudinală. Au fost retractați pereții, în așa fel încât Hala Obor este acum, practic, în aer liber. Am pus garduri, astfel încât să controlăm fluxul de persoane care intră în Hala Obor. Am vorbit cu toți comercianții și am suplimentat numărul celor de la Poliția Locală, în așa fel încât toată lumea să se conformeze la regulile de distanțare socială și la purtatul măștii.

Am vorbit cu toți cei implicați, am vorbit și cu domnul prefect Traian Berbeceanu, am vorbit și cu doamna director de la Direcția de Sănătate Publică, suntem în parametri normali pentru funcționare, ținând cont de măsurile implementate”, a declarat, luni, edilul sectorului 2.

Ludovic Orban a declarat că Piața Obor trebuie închisă, fiind unul dintre locurile în care nu se respectă regulile

Ludovic Orban a susținut ferm, la sfârșitul săptămânii trecute, că Piața Obor se va închide.

„Măsura se aplică în special pieţelor agroalimentare închise. Piaţa Obor se va închide. La Bucur Obor au fost în controale de n ori, de fiecare dată, nu cred că 20% dintre cei de acolo respectau regulile, portul măştii, distanţa la statul la coadă. Pur şi simplu nu se respectă, acolo parcă e o zonă zoster. Chiar este evidenţiată în analizele epidemiologilor o rată destul de mare de răspândire în pieţe, pentru că acolo e şi contactul cu banul, dai banul, îţi dă restul. Nu poţi să cumperi cu card, trebuie să dai banul cash. Cel mai posibil vor rămâne deschise pieţele în aer liber, dar şi acolo cu măsuri foarte stricte, pentru că, în momentul în care îţi rămân mai puţine pieţe, poţi să le controlezi mai uşor”, a declarat Orban la Digi24.