Noaptea de duminică spre luni a adus prima ninsoare în București. Meteorologii au transmis că în orele următoare se va depune un strat de zăpadă, de aproximativ 5 cm. Luni dimineață, în Capitală cerul este înnorat şi continuă să ningă consistent. Temperatura oscilează între 0 grade şi 1 grad.

