Primarul comunei Singureni, din Giurgiu, Marian Pătuleanu, a fost inregistrat de angajatii în timp ce îi amenința că îi va împușca. Mai mult, aceștia spun că a și intrat în primărie cu un pistol.



Incidentul a avut loc în 2019.





"Eu doar atât vă spun: cine a atentat la familia mea, ăsta, ăsta, uitați-l aici, credeți-mă și mă jur pe fetele mele, iî împușc direct în cap. Să se audă în toată România. De ce vă interesează pe voi de mine? Nu vă înțeleg. Ce treabă am eu cu voi?



A recunoscut mama. Eu m-am dus sa o împușc pe mama! Acum, eu m-am dus la ea sa o împușc. Pe mama! Că e bagate paraziții din primărie. Am spus așa: cine a atentat la familia mea, îl împușc direct în cap. Toată viața lui va avea de suferit din cauza mea. Cine se crede vinovat de aici, să plece că-l împușc, îl impusc domnule contabil!", le-a zis primarul angajaților.

Pătuleanu a amenințat chiar și polițiștii în starea de urgență. În luna martie, i-a amenințat pe polițiști că sună la Marcel Vela, fiindcă l-au prins cu radarul.

