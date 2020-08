Prahova: Primarul din Comarnic, internat în spital, după ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus

Primarul orașului Comarnic, din județul Prahova, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și este internat în spital.Vestea a fost dată chiar de edil, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.

Edilul din Comarnic nu știe cum a contractat virusul

Acesta a povestit că nu știe cum a contactat temutul coronavirus, pentru că este un om extrem de conștiincios și a respectat toate măsurile de siguranță impuse de contextul pandemic.

"În toată această perioada de pandemie, în care am fost implicat în toate activitățile Primariei, m-am protejat și am purtat mască, am respectat distanțarea socială și regulile de igienă și, cu toate astea, m-am infectat cu acest virus. Sunt om între oameni și probabil că o secunda de neatenție a fost suficientă! Vă spun sincer că nu cunosc cum m-am infectat", a scris Sorin Popa, primarul din Comarnic.

Înainte de a da asigurări că începe să se simtă mai bine, primarul a tras și un semnal de alarmă în ceea ce privește respectarea regulilor de protecție.

“Să ne asigurăm împreună că respectăm distanțarea socială, purtarea măștii și regulile de igienă, în toate locurile publice, fără nicio excepție, în care ne aflăm, astfel ca nimeni să nu treacă prin aceste momente dificile și să evităm tragedii”, a spus edilul.

Prahova, unul dintre județele cu cel mai mare număr de infectați cu coronavirus

Bucureștiul este în continuare lider în topul zonelor cu cele mai multe infectări cu noul coronavirus, însă Argeșul și Prahova rămân și ele pe podium. 77 de noi cazuri au fost înregistrate sâmbătă.



Masca de protecție, obligatorie în Prahova

Masca de protecție purtată în spaţii deschise pentru prevenirea răspândirii pandemiei de coronavirus a devenit obligatorie de la 1 august, în județul Prahova. Hotărârea a fost luată joi, 30 iulie 2020, într-o şedinţă a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. Măsura se impune din cauza creșterii accelarate de infectări cu SARS-CoV-2 din ultima perioadă şi îi vizează pe toţi cei care locuiesc sau circulă pe teritoriul judeţului.

România a depășit pragul de 60.000 de cazuri de SARS-CoV-2

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat sâmbătă, în raportul zilnic , 1.350 de noi cazuri de COVID-19, înregistrate în România în ultimele 24 de ore, dintr-un total de 21.444 de teste prelucrate. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 713 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Totodată, 43 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus au murit în intervalul 7 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00, iar în acest moment 448 de de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă. De asemenea, în prezent, 7.595 de români sunt internați în unitățile sanitare de profil.

De la debutul pandemiei și până în prezent, pe teritoriul României, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Bilanțul total al deceselor, la nivel național, a ajuns la 2.659, în ultimul interval de 24 de ore pierzându-și viața 21 bărbați și 22 femei.