Primarul din Sinaia, depistat cu Covid-19. Care este starea acestuia

Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat printr-un mesaj pe Facebook, că a fost confirmat cu Covid-19. Acesta susține că starea lui de sănătate este una bună, cu mici stări de febră și tuse.

De asemenea, luni are loc ceremonia de învestire în noul mandat și depunerea jurământului.

Astfel, Vlad Oprea a fost nevoit să recurgă la metoda online, asigurând că activitatea primăriei nu va avea de suferit.

,,Îmi doresc ca acest mesaj să vă găsească sănătoși. Tocmai am primit vestea care mă va ține în carantină. Am fost confirmat pozitiv în urma testului PCR-RT pentru Sars-CoV-2. Am trecut prin multe lupte și le-am câstigat, îmi păstrez acest crez și pentru zilele următoare. În acest moment starea mea de sănătate este una bună cu mici stări de febră și tuse.

Luni, la ora 14:00, are loc ceremonia de învestire în noul mandat și depunerea jurământului. Mă văd nevoit să apelez la varianta online pentru acest moment solemn. Am stabilit cu echipa mea modul de lucru de la distanță pentru zilele care urmeaza astfel încât activitatea Primăriei să își urmeze cursul obișnuit. Voi semna electronic documentele, vom avea legatură video la orice oră iar în teren îmi pun baza în responsabilitatea colegilor și a echipei de consilieri liberali.

Să ne revedem sănătoși cât mai curând.'', se arată în mesajul primarului, pe rețeaua de socializare.