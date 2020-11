Primarul Emil Boc, despre școlile din Cluj: „Vom reveni la educația față în față, dar acum orice ieșire ne poate băga în carantină”

Primarul Emil Boc a explicat decizia potrivit căreia școlile din județul Cluj vor rămâne momentan închise.

Primarul Emil Boc: Școlile din Cluj rămân închise

După ce elevii și profesorii și-au mutat activitatea didactică în mediul online, începând cu luna octombrie, mulți clujeni consideră că școlile ar trebui redeschise. Primarul Emil Boc a dat asigurări că acest lucru va fi posibil îndată ce situația epidemiologică o va permite.

„Fiecare ţară şi-a stabilit acel mix de politici pentru a putea ţine epidemia sub control, unele au închis, altele nu. La noi, prin aceste măsuri care s-au luat la nivel naţional, am reuşit să ţinem ţara să nu intrăm într-o carantină totală. Numărul de decese e mult sub media unor ţări europene.

Vom reveni şi la educaţia faţă în faţă, dar acum orice ieşire din ceea ce avem ne poate trimite în ceva neprevăzut, într-o carantină naţionalizată. Este riscant să dai ce ai în mână pe ceva ce ar putea să aibă avantaje sau nu. Trebuie să mai rezistăm acum, luna asta decembrie pe care o mai avem în faţă. Va apărea vaccinul, care va însemna începutul depresurizării sistemului", a precizat Emil Boc la un post de radio local, citează monitoruldecluj.ro

Emil Boc, despre evoluția epidemiei în Cluj-Napoca

Zilele trecute, edilul Clujului a explicat, în direct pe B1 TV, că strategia de testare masivă le-a permis autorităților să izoleze „mai repede focarele de COVID și acum se vede o tendință descrescătoare”. Totodată, fostul premier a făcut un nou apel „la acea tripletă de aur, sau acea tripletă a bunului simț – mască, spălat pe mâini și distanțare fizică”.După 9 ani de căsnicie, au găsit un cadou nedesfăcut. Este IREAL ce au descoperit. Totul s-a schimbat din acel moment

Întrebat la emisiunea „Dosar de politician”, care este situația spitalelor din municipiul Cluj-Napoca în acest moment, primarul Emil Boc a răspuns:

„Suntem îngrijorați, dar nu panicați. Avem situația sub control în acest moment. Sperăm să nu se pună problema carantinării Clujului pentru că prin intervenții pe care le-am avut la nivelul măsurilor de protecție, a testării masive și în consecință a izolării focarelor de COVID-19, plus capacitatea bună a spitalelor din Cluj și perfomanța lor deosebită – știți doar că la Cluj există cel mai performant spital COVID-19 din România, cu cea mai mare rată de vindecare, 98%, Spitalul de Boli Infecțioase – faptul că am investit din timp în infrastructura medicală de la Cluj ne poziționează într-o situație relativ mai bună față de alte județe, fapt ce ne-a permis să menținem Clujul încă deschis și să nu fie carantină.

Se pare, repet, la ora la care vorbesc, că strategia pe care a abordat-o Clujul de a testa masiv, de a izola și de a respecta regulile și un grad ridicat de conformare a măsurilor din partea cetățenilor ne-a dus, de exemplu, pe municipiu la o scădere constantă de la 9,03, la 8,84, 8,5, 8,39, azi 8,32 – ceea ce contează aici este trendul descrescător, ceea ce ne permite să ținem și economia deschisă și în același timp să nu luăm carantina, dar în același timp să izolăm foarte mult”.

„Trendul este descrescător și asta ne dă optimism că vom putea să o menținem sub control situația, astfel încât eu fac apel în continuare la acea tripletă de aur, sau acea tripletă a bunului simț – mască, spălat pe mâini și distanțare fizică. Eu le consider aceste măsuri acte de patriotism din partea fiecărui român dacă le respectă. Dacă vrei să ajuți țara astăzi cu ceva, fă aceste lucruri minimale, așa cum medicii se luptă de peste opt luni pe front, în spitale, să țină situația sub control”, a mai spus primarul municipiului Cluj-Napoca