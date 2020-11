Elena Lasconi, noul primar al Câmpulung Muscel, face schimbări în structura administrației locale. Edilul i-a demis duminică, pe șeful pieței centrale și pe cel al Poliției Locale, pentru că nu ar fi respectat și aplicat măsurile anti-COVID, impuse pentru redeschiderea în siguranță a complexului. Până la rezolvarea problemelor, Lasconi a închis piața, însă a anunțat că aceasta va fi redeschisă luni.

Șeful pieței nu a respectat directivele noului primar, de a scoate două rânduri de geamuri, astfel încât vânzătorii și cumpărătorii să-și poate desfășura activitatea în siguranță, înăuntru, la tarabe, nu să fie scoși în frig. Nici șeful Poliției Locale, care nu a vegheat la punearea în aplicare a noilor măsuri, nu a scăpat nesancționat.

Primarul a mers personal în inspecție și a constat că la intrate nu erau dezinfectanți de mâini și nici un paznic care să măsoare temperatura celor care intră în incintă. În ceea ce privește prezenta agenților de poliție, aceasta a constat că a găsit "un poliţist local care era buimac, pe undeva pe lângă piaţă".

"Săptămâna trecuta am încercat să redeschidem cu sprijinul Prefectului, al DSP și al Jandarmeriei și al Poliției Municipale, dar șeful pieței nu a respectat regulile de a tăia cele două șiruri de geamuri ca să se facă circuit de aer. Tocmai din acest motiv l-am eliberat din funcție pe șeful pieței și pe comandantul Poliției Locale pentru că nu a asigurat pază, dezinfectant și termometru aici la intrare, așa cum trebuia.

Din păcate, astăzi (n.r. duminică) am închis piață, o să o redeschidem mâine, după ce vom lua toate măsurile de siguranță, pentru că aici nu merge și asa", a anunțat primarul.

