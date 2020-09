Protest la Dorohoi împotriva purtării măștilor în școli. Primarul localității pentru B1.RO: Voi lua legătura cu protestatarii pentru a afla mai multe despre nemulțumirile lor

Un protest împotriva purtării măștii a fost organizat în această săptămână în faţa primăriei Dorohoi. Un grup de peste 35 de 35 de mămici, însoţite de copii, și-au declarat nemulțumirea față de obligativitatea purtării măștii de protecție sanitară de către elevi în școlile din localitate.

Potrivit presei locale, acţiunea de protest a fost iniţiată de Andreea Fetcu, o mamă îngrijorată de efectele pe care purtarea măştii o are asupra propriilor copii. Ea a reușit să convingă și alte mămici care au protestat la rândul lor față de măsura impusă de către autorități.

Contactat despre B1.RO, primarul din Dorohoi, Dorin Alexandrescu, a precizat că nu a fost prezent la primărie în timpul desfășurării protestului, fiind plecat din localitate. Abia în cursul zilei de astăzi va reveni în municipiul Dorohoi și a ținut să precizeze că va lua legătura cu grupul de protestatari pentru a afla mai multe detalii despre nemulțumiri.

Părinții din Dorohoi au luat inițiativă pentru organizarea protestului, dorind să atragă atenția cu privire la purtarea măștii și impactul negativ al acesteia.

„Nu suntem mulțumiți de purtarea măștii în instituții și vrem cu totul altceva. Copiii noștri ar trebui să poată să meargă la școală în condiții normale, fără mască și distanțare socială, să se poată juca și să dezvolte imunitate.”, a spus o mamă, participantă la protest pentru dorohoinews.ro.

Protestul a avut loc în mod legal, cu autorizație pentru două ore de manifestare, iar pe parcursul acestuia au fost respectate toate măsurile specifice: distanțarea socială și purtarea măștilor. La protest au fost prezente și autoritățile, Jandarmeria, Pompierii, Poliția Municipală și Poliția Locală, care au asigurat buna desfășurare a protestului.

Andreea Fetcu, iniţiatoarea protestului şi cea care a depus documentaţiile la primăria Dorohoi, în vederea autorizării acţiunii, motivează prezenţa în faţa primăriei, sub slolganul “Stop masca în şcoli”, scrie Realitatea Dorohoiană.

„Nu suntem de acord cu purtarea măştii, de către copii, în şcoli. Cum au ieşit mamele în multe oraşe din ţară aşa şi noi am ieşit în lupta pentru protejarea copiilor noştri. Vrem să spunem publicului despre impactul negativ pe care îl are purtarea măştilor asupra dezvoltării copiilor noştri, începând de la şase ani şi până la vârsta adolescenţei. Au obligat copiii să poarte mască patru, şase sau opt ore pe zi, cât au ei de stat la şcoală. Copilul meu vreau să beneficieze de o stare de sănătate maximă. Când îi pui copilului masca pe faţă, mai are el sănătate maximă sau dreptul la o dezvoltare normală?”, se întreabă Andreea Fetcu, iniţiatoarea protestului.

