Râmnicu Vâlcea: Un bărbat şi-a pus capăt zilelor după ce soţia sa a murit din cauza COVID-19: „Nu pot trăi fără ea”

Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Vâlcea, Tomşani, şi-a pus capăt zilelor după ce soţia sa a murit în urma infectării cu noul coronavirus, potrivit adevărul.ro.

Tragedia a avut loc vineri, 16 octombrie, după ce femeia în vârstă de 46 de ani a pierdut lupta cu noul virus din cauza complicaţiilor survenite în urma infectării.

„Avea probleme cu rinichii, făcea dializă, cam de un an. Mergea la Târgu Jiu, de când a început pandemia de coronavirus, pentru că la Vâlcea au fost tot felul de probleme, prea mulţi pacienţi, sau cam aşa ceva. În ultima vreme, am înţeles că începuse să aibă probleme şi cu ficatul. Dar ducea boala pe picioare. Dacă n-ai fi ştiut ce are, nu ţi-ai fi dat seama. Ar fi putut să trăiască mulţi ani, în ciuda dializei”, au povestit localnicii.

Deoarece starea ei de sănătate se înrăutăţea în fiecare zi, a fost transportată la spitalul din Sibiu, unde în ciuda eforturilor depuse de către medici, trupul femeii a cedat, fiind declarat decestul acesteia.

Bărbatul nu a putut accepta gândul că soţia sa nu mai e, aşa că a decis să-şi pună capăt zilelor în acceaşi zi în care a primit vestea morţii acesteia, spânzurându-se.

Familia mărturiseşte că acesta spunea mereu că el nu poate să trăiască fără “Maricica lui”, însă nu credeau că va recurge la un astfel de gest extrem. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost găsit în garajul din curte.

Cei doi soţi au lăsat în urmă doi copii, o fată şi un băiat, de 25 şi 27 de ani.

În urma tragediei, membrii familiei au hotărât să-i înmormânteze împreună, fiind conduşi pe ultimul drum dumnică, 18 octombrie.

„Pe ea au adus-o sigilată, au trecut-o doar prin faţa casei. S-au respectat normele, cu distanţare, măşti de protecţie. Iar pentru el, sărăcuţul, toată lumea l-a rugat pe preot să spună măcar câteva cuvinte, pentru că ştiţi că la sinucigaşi nu se ţine slujbă religioasă, a mărturisit unul dintre apropiaţii familiei.

Povestea impresionantă a celor doi soţi nu a trecut neobservată

Un bun prieten de familie a postat un mesaj emoţionant pe Facebook: „Astăzi putem să scriem o pagină neagră în sufletul nostru. Rămas bun, Maricica, rămas bun, Gicane! Sunteţi mai presus de ce înţelegem noi... Nu am cuvinte. Aşa ceva nici în cărţi nu se scrie, atâta dragoste nu este de conceput: ea s-a dus, el şi-a luat viaţa, ca să fie cu ea, în aceeaşi zi! Dumnezeu să fie cu voi! Fără cuvinte!”, a scris acesta pe reţeaua de socializare.