Răsturnare de situație în cazul celor doi copii din Iași care au murit intoxicați. Rezultatele necropsiei arată că frații nu au decedat după ce au mâncat struguri stropiți

Răsturnare de situație în cazul celor doi frați din județul Iași care au decedat sâmbătă după ce s-a speculat faptul că ar fi mâncat struguri stropiți cu o substanță toxică. În urma nescopsiilor efectuate la Institutul de Medicină Legală (IML) Iaşi, această terorie nu se confirmă. Ar fi vorba despre o substanță cu toxicitate mult mai mare.

Nu strugurii stropiți le-a adus decesul celor doi frați din Iași

Cei doi frați, în vârstă de un an și jumătate, respectiv trei ani, au murit la sfârșitul săptămânii trecute din cauza unei substanțe cu toxicitate foarte mare, cum ar fi otrava pentru rozătoare, de unde rezultă faptul că cei doi nu ar fi murit din cauza strugurilor stropiți, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Ba mai mult, este posibil ca frații să fi inhalat substanța.

„Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”, a precizat declarat prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, director al IML Iaşi.

Cauza preliminară a morţii celor doi copii din Coarnele Caprei este intoxicaţia, însă substanţa este necunoscută. Varianta potrivit căreia cei doi copii au decedat după ce au mâncat struguri din curte nu se confirmă în urma nescopsiilor efectuate la Institutul de Medicină Legală (IML) Iaşi.

În stomacul unuia dintre copii a fost găsită o substanţă de culoare rozalie şi la niciunul dintre copii nu s-au găsit urme de struguri.

„După ce am găsit în urma necropsiilor, după foile de observaţie, după istoric, este vorba despre o intoxicaţie. Este cu siguranţă o substanţă cu toxicitate foarte mare, un pesticid, posibil să fie o otravă pentru şoareci, rozătoare, avem nişte căi să ne dăm seama, dar încă nu am ajuns acolo, vom căuta în continuare. Nu este ceva de stropit via, cu siguranţă, garantez pentru asta, substanţele folosite în acest scop au toxicitate foarte slabă, nu pot să dea decât simptomatologie digestivă, nu deces. Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit", a precizat prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, director al IML Iaşi. Determinarea exactă a substanţei care a cauzat moartea celor doi copii va fi însă un proces de durată.