Răzbunare în stil mafiot la Suceava. Doi taximetriști s-au trezit cu mașinile arse, după ce au făcut o reclamație (VIDEO)

Razbunare in stil mafiot in judetul Suceava. Doi frati taximetristi s-au ales cu masinile incendiate. Se pare ca acestia au intrat in conflict cu alti soferi care transportau oameni ilegal. Piratii s-ar fi razbunat astfel dupa ce au fost reclamati la politie.

În localitatea Siret din judetul Suceava, conflictele dintre taximetriști au ajuns să se tranșeze în stil mafiot.

Totul ar fi început de la 2 fraţi care au taxiuri cu licență în oraș. Aceştia au reclamat la poliţie mai multe maşini care făceau curse ilegale şi care le făceau o concurență neloială

Imediat a venit și răzbunarea piraților auto. Cei doi frați s-au ales cu mașinile incendiate într-un interval de doar câteva zile.Polițiștii au pus sub acuzare doi suspecți din Dorohoi, pentru incendierea unuia dintre taxiuri.

Cei doi presupuși autori nu au însă nici o legătură cu cei doi frați, fiind aproape cert că au fost tocmiți pentru a provoca incendiile.

