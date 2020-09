S-a dus cu soțul său la un restaurant din Vaslui, însă în scurt timp avea să aibă parte de o surpriză cu totul neplăcută după ce le-a fost adusă comanda. Nu se poate așa ceva! (FOTO)

Doi tineri s-au dus la un restaurant din Vaslui să servească micul dejun, dar în scurt timp ieșirea lor avea să se transforme într-un coșmar. Totul a pornit după ce le-a venit comanda.

Tânăra a făcut o fotografie și a postat-o pe Facebook, nemulțumită de cum arată platingul, dar și cum au fost gătite ouăle. A fost momentul în care patronul, care se afla în acel moment în restaurant, să răbufnească, dându-i afară pe cei doi.

„Fata asta e o nesimțită. Posta recenzii negative pe Facebook și continua să mănânce. Ori nu îti convine și te ridici și pleci, ori îți convine și termini de mâncat. Eu am martori, am filmări cu ea cum mănâncă din farfuria ei, apoi mănâncă și porția soțului. Dacă mănânci înseamnã cã a fost bun si gustos, iar atunci care mai e rolul acelei recenzii negative? Sunt oameni care vor doar să arunce cu noroi în imaginea altora, iar eu nu am acceptat așa ceva. E adevărat că m-am certat cu ea la ieșire, am făcut-o vacă și grasă, apoi i-am trimis un mesaj în privat, dar n-am mai putut de nervi. Dacã va fi să-mi cer scuze, o voi face față de tatăl ei pentru că îl cunosc și știu cât muncește să câștige un ban”, a declarat patronul restaurantului pentru vremeanoua.ro.

De cealaltă parte, clienta nemulțumită a povestit cum a decurs întâmplarea din perspectiva sa. „Duminică am ieșit la restaurant împreună cu soțul meu și cu alte două cunoștințe. Am primit meniul și am comandat micul dejun. Ochiurile care mi-au fost aduse nu au fost bine prăjite, dar nu i-am spus ospătarului, am pus poza pe Instagram, ca o recenzie negativă. Probabil un prieten comun a văzut poza și l-a anuntțat pe patron. După ce am terminat de mâncat, la ieșire, acesta m-a așteptat și a început să-mi zică să ies afară mai repede, să nu mă mai vadă pe la terasa lui. Anterior, cu cinci minute înainte, ieșise și sotul meu afară. L-a luat și pe el, că cine sunt eu să-i fac recenzii negative. Și pe soț și pe mine ne-a amenințat cu bătaia, era foarte agresiv. Eu aveam copilul în brațe când am ieșit, îmi era foarte frică să nu-mi dea una. După ce am plecat de acolo, am primit un mesaj de la el, de pe pagina de facebook a restaurantului, în care am fost făcută în toate felurile. Mi-a zis că mă va căuta să-mi bage recenzia în c*r. Acum vreau să-i fac plângere și să-l pun să-și ceară scuze public. Am primit zeci de mesaje din partea mai multor clienți care mi-au spus că la fel a procedat și cu ei. Nu e normală atitudinea asta a lui, eu acum mă simt în pericol și nu sunt numai eu. Când greșesti și primești o recenzie negativă trebuie să-ți asumi responsabilitatea, să cauți să-ți îmbunătățești acel serviciu, nu să ameninți și să dai oamenii afară”.