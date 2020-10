S-au cazat și au petrecut fără măsură la un hotel de lux din Băile Felix, după care au plecat fără să achite. Paguba este uriașă

Incident neașteptat la un hotel de lux din Băile Felix. Patru familii din Maramureş s-au cazat, au petrecut fără limite, au vandalizat, iar la sfârșit s-au furișat și au plecat fără să achite niciun leu. Paguba este de 12.000 de lei, după cum anunță administratorului hotelului.

„Au fost patru familii din Maramureş – familia Herman şi familia Pop. Au făcut rezervare şi s-au cazat vineri. Iniţial, aveau rezervare până duminică. Sâmbătă după amiază au făcut comenzi destul de consistente la bar şi la restaurant. Seara, pe la 21.30, am avut probleme cu ei pentru că au început să facă gălăgie la piscină, să deranjeze ceilalţi clienţi. Nu i-am putut potoli şi am chemat poliţia. S-au mai liniştit un pic, dar spre dimineaţă au continuat în cameră deranjul. Duminică, la ora 12.00, i-au sunat de la recepţie să predea camera. A venit unul dintre ei şi a spus că nu poate să plece, pentru că au băut noaptea, sunt mahmuri şi nu puteau conduce aşa. Cei de la recepţie i-au chemat să plătească pentru a le putea prelungi camerele. Au venit la recepţie, cu copiii. Au spus că merg la restaurant şi că revin să achite după ce servesc masa. Din restaurant, au mers în camere pe o altă intrare (noi avem două intrări), iar pe la 9 şi ceva au revenit să întrebe ce sumă au de plată. Le-am făcut nota de plată finală, cu cazare, masă şi tot ce au consumat. Au dat datele unei firme cerându-ne să le facem factură pe persoană juridică, spunând că vor face transfer bancar luni dimineaţă. Duminică seara, pe la ora 21.45, au plecat, pe uşa de serviciu. Luni dimineaţa ne-am trezit că nu mai sunt în camere, ci au plecat. Atunci, ne-am uitat pe camerele de supraveghere şi am văzut ce s-a întâmplat de fapt”, a declarat Dumitru Fechete, managerul resortului pentru bihon.ro.

Omul de afaceri care și-a serbat ziua a refuzat să răspundă la telefon, motiv pentru care reprezentanții hotelului vor să se adreseze instanței pentru a-și recupera paguba.