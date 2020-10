Sălaj: Un liceu, în scenariul roşu pentru două săptămâni. Aproape 1.000 de elevi vor face cursurile online

Un liceu din judeţul Sălaj anunţă își suspendă cursurile după numărul mare de cazuri de Covid-19.

Aproximativ 1.000 de elevi vor face cursurile online, în următoarele 2 săptămâni, după ce Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" din Zalău va trece la scenariul roşu. Din primele informații, doi elevi şi un profesor au fost confirmați cu noul coronavirus.

„Noi am luat act de situatie, am avut o sedinta extraordinara de Consiliulnde Administratie în care am decis să trecem de mâine (6 octombrie – n. red.) pe scenariul roşu. Cu toata clasele continuăm activităţile didactice, dar în sistem on-line. Avem infrastructura necesară să ne continuam activitatea şi în aceste condiţii”, a susține directorul Colegiului, prof. Mirel Matyas.

Măsura a fost luată pentru 36 de clase și 973 de elevi, conform Adevarul.ro.

Această decizie a fost luată și pentru cei 1.065 de elevi ai Colegiului Naţional "Silvania" din Zalău.