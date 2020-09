Clanurile interlope continuă să facă legea în țară. O scenă demnă de filmele de acțiune a avut loc în Târgu Jiu. Mai mulți indivizi înarmați cu săbii și cuțite au dat buzna în casa unei familii care nu plătise la timp banii luați cu camată. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a calma spiritele, iar agresorii au fost duși la audieri.

O scenă demnă de filmele de acțiune a avut loc în ”orașul lui Brâncuși”. Interlopii s-au bătut cu săbii și cuțite pentru o reglare de conturi cu câțiva oameni din localitate care le datorau o sumă importantă de bani.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Meteor din Târgu Jiu. Clanurile interlope s-au supărat pentru că nu au primit la timp banii dați cu camătă și dobânda aferentă de la un individ care locuiește în oraș. La un moment dat, cinci membri ai grupului au pus mâna pe macete și cuțite și au intrat peste localnic în casă, fiind hotărâți să aplice propiile legi în vederea recuperării banilor împrumutați. La fața locului, s-au deplasat organele de poliție, care cu greu i-au ținut în frâu pe atacatori.

”Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul unic 112 de un bărbat din localitate despre faptul că a avut loc un conflict între mai multe persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județeană, Miruna Prejbeanu.

Potrivit primelor informații, interlopii au intrat peste bărbat în casă deciși să ridice bunurile puse garanție în schimbul banilor luați cu camătă. Au făcut un scandal monstru și l-au amenințat pe bărbat cu moartea. Alarmați, vecinii bărbatului care le datora interlopilor bani au sunat la numărul unic de urgență 112.

”La fața locului s-au deplasat mai multe patrule din cadrul biroului de ordine publică Poliția Municipiului Târgu Jiu și o grupă de intervenție din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Gorj, constatând faptul că cinci tineri și bărbați de 18 și 35 de ani din comuna Bărbătești Târgu Jiu ar fi pătruns în curtea locuinței unui bărbat de 46 de ani din localitate, unde în urma unui conflict privind vânzarea-cumpărarea unui autoturism toți cei pătrunți în curtea imobilului de peste drum l-ar fi amenințat cu acte de violență pe bărbatul de 47 de ani și familia sa, provocându-le astfel o stare de temere.”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ISU.

