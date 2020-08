Campania electorală dintr-o localitate din județul Vaslui este plină de umor. În mijlocul acestei dispute a nimerit și toaca din clopotnița bisericii.

După ce administratorul public din Drânceni, Gelu Pecheanu, i-a bătut obrazul pe Facebook unei consiliere PNL, că s-a descălțat în plină ședință de Consiliu, chiar de față cu președintele Consiliului Județean, Dumitru Buzatu, opoziția a întors armele spre acesta. Mai exact, Pecheanu, fost primar, este acum acuzat că și-a însușit toaca de la biserică.

“Domnul administrator s-a suit în clopotniță și a spus că a văzut el niște nume scrise. Dumnealui și-a permis să ia scândura și să o ducă acasă. A luat o scândură din podul bisericii și a pus-o în loc de toacă. Uitați!”, spune un bărbat care s-a urcat în clopotniță și a filmat în detaliu modul în care a fost făcută lucrarea de modernizare a bisericii.

Scandal electoral într-o localitate din Vaslui, după ce primarul a luat toaca de la Biserică și a dus-o acasă

Fostul edil Pecheanu confirmă faptul că toaca i-a fost înmânată, după ce s-a constatat că avea scris pe ea numele său, dar, spune acesta, este la Primărie, nu la el acasă.

“Da, am vãzut filmul, iar clopotarul, cã el a filmat, are dreptate 80%. De ieri, firma care a lucrat acolo, lucreazã acolo, la remediere. Firma respectivã are garantie de bunã executie, iar ea nu-si va lua garantia dacã nu face totul cum trebuie. (...) Cu toaca sã stiti cã am rãmas impresionat. Era într-o sâmbãtã, eram la cosit, cã eu am animale si trebuie sã muncesc, iar cineva de la firma care fãcea lucrãrile la bisericã la Drânceni, a venit dupã mine cu toaca. Când am vãzut toaca, am rãmas blocat. I-am zis: ce-i cu dumneata, dom’le, ce mi-ai adus? Iar el mi-a zis: dom’ primar, esti trecut pe toacã. Când m-am uitat, eram trecute trei persoane: Pecheanu Gelu, un consilier de-al meu, strateg al partidului, Lãcãtus Stefan si Cornea Costel, seful de la Petron, de la Râsesti, care este un simpatizant. Mai erau vreo trei, patru nume, dar e scris mai mic si nu se cunoaste.

Eu, când am vãzut asa, am zis: mãi, dã mie toaca, cã vãd eu ce fac cu ea. M-am gândit cã e obiect vechi, sã nu se arunce cumva. Si am adus-o la primãrie, este în biroul primarului”, a explicat Gelu Pecheanu, potrivit vremeanoua.ro.



Acesta mai spune că toaca i-a purtat noroc.Adevărul despre soţul Andreei Esca: De ce Alexandre Eram a făcut o formă GRAVĂ de COVID-19

“Da, mi-a purtat noroc, pentru cã m-am rugat la ea, înainte de-a fi operat la inimã si operatia a fost un succes, iar acum mã simt ca la 20 de ani”, a conchis acesta.