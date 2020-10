Scandal în Piața Centrală din Bacău. Comercianții au refuzat să poarte mască și s-au certat cu oamenii legii atunci când au fost amendați (VIDEO)

Scandal monstru în Piaţa Centrală din Bacău. Mai mulţi comercianţi care au refuzat să poarte masca de protecţie s-au luat la ceartă cu poliţiştii care i-au legitimat şi amendat.

A fost scandal de pomină în Piaţa Centrală din Bacău. Mai mulţi comercianţi care nu purtau masca de protecţie au refuzat să se legitimeze în faţa oamenilor legii. Comerciantii le-au atras atentia agentilor că nici ei nu purtau mânuşi şi i-au acuzat pe aceştia că fac un abuz.

În cele din urmă, scandalagii au fost amendaţi de poliţie pentru nerespectarea regulilor sanitare, dar au ameninţat că vor contesta sancţiunile primite în instanţă.

