Scene șocante în județul Olt. Un adolescent a bătut cu brutalitate o tânără de 18 ani, în plină stradă (VIDEO)

Imagini şocante vin din judeţul Olt, acolo unde o tânără de 18 ani a fost bătută cu sălbăticie de un minor. Deși femeia a căzut din picioare, tânărul a continuat să o lovească cu bestialitate. Motivul pentru care fata a fost bătută nu este încă cunoscut, însă reacția ar fi venit după ce băiatul a văzut-o pe tânăra de 18 ani coborând fin mașina familiei lui.

Totul s-a petrecut în noaptea de 15 spre 16 noiembrie pe raza comunei Călui. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum un băiat de 16 ani se apropie brusc de o tânără şi o loveşte puternic în mod repetat. După câteva secunde femeia cade la pământ. Individul însă nu se opreşte aici şi continuă să o lovească cu picioarele, după care fuge de la faţa locului.

Poliţia s-a sesizat. Cu ajutorul imaginilor, care au surprins momentul crunt au găsit rapid individul. În scurt timp acesta a fost reţinut.

„Colegii mei din cadrul secției de pol rurală Bobicești au reținut un minor de 16 ani după ce acesta ar fi lovit o tânăra de 18 ani. În urmă audierilor și administrării probatoriului polițiștii au reținut ieri minorul pentru 24 de ore urmând că în cursul acestei zile să fie prezentat unității de parchet competent cu propuneri legale”, a precizat Alexandra Dicu, purtător de cuvânt IPJ Olt.

Adolescentul riscă o pedeapsă dură pentru vătămare corporală.

