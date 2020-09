Și-a comandat haine de iarnă pe internet, dar o femeie din Iaşi a avut parte de un șoc când a văzut ce se afla înăuntru

O femeie din Iaşi a avut parte de o surpriză de zile mari, după ce şi-a comandat haine de pe o pagină de Facebook.

Mihaela Geosanu a fost şocată când a deschis coletul şi a văzut că în locul produselor comandate erau doar nişte cârpe, potrivit bzi.ro.

Femeia îşi comandase haine de iarnă de pe site-ul de Facebook “Haine Dante cu Stil” unde erau diverse articole vestimentare la preţuri pentru toate buzunarele. Aceasta nu a dat importanţă faptului că pe site nu era afişat un număr de telefon al vânzătorului, deoarece recenziile erau pozitive şi pagina avea peste 10.000 de like-uri, cel mai probabil, în mod fictiv.

“Am găsit pe pagina de Facebook numită Haine Dante cu Stil, o vestă de iarnă îmblănită care mi-a plăcut foarte mult. Nu obișnuiesc să fac cumpărături pe internet, dar nu mai găseam acel produs nicăieri. Am văzut că pagina de Facebook a lor nu are un site web sau un număr de telefon, dar pentru că aveau peste 10 mii like-uri și multe comentarii de mulțumire, am făcut comanda. Am dat click pe o reclamă pe Facebook la o vestă de 149 lei și am scris pe chat că mă interesează”, povestește ieșeanca Mihaela Geosanu.

Ieşeanca a încercat să facă retur pentru a-şi recupera banii pierduţi, însă curierul a refuzat deoarece coletul fusese deja desfăcut.

În cele din urmă, femeia a apelat la ajutorul poliţiei. "În colet erau niște cârpe, un pantalon și o cămașă, nicidecum vesta îmblănită pe care am comandat-o. I-am spus curierului că refuz și că vreau să-mi facă retur, dar el mi-a explicat frumos că nu se poate, dacă coletul a fost desfăcut și așa mai departe. Am luat iar legătura pe Facebook cu „Haine Dante cu Stil” și le-am spus ce s-a întâmplat, că am comandat o vestă de iarnă și am primit niște cârpe la schimb. Le-am scris repede, dar răspunsul oferit pe pagina de Facebook a fost un simplu robot, care a transmis mesajul: "Salut, Miha! Te rugăm să ne spui cum te putem ajuta”, mai spune ieșeanca.