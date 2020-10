Situație halucinantă la Suceava. Pacienți cu COVID-19 în stare gravă refuză să primească oxigen. Managerul Spitalului Județean: Nu putem să-i tratăm cu forța. Trăim într-o lume a conspirațiilor (VIDEO)

Situaţie incredibilă la Suceava. La terapie intensivă ajung şi pacienți cu COVID-19 care refuză să primească oxigen, deşi starea lor este gravă. Mulţi dintre ei au murit tocmai din cauză că au refuzat să fie trataţi, spune managerul Spitalului judeţean Suceava, potrivit B1 TV.

„Noi trebuie să respectăm dorința pacientului, nu putem să tratăm un pacient cu forța. Cazuri sunt și eu vă confirm că sunt pacienți care cred că nu există COVID, că este o conspurație. Trăim într-o lume a conspirațiilor, a supozițiilor de tot felul. Eu nu pot decât să spun că este o realitate cu care ne confruntăm, din păcate, în anul 2020, și este o realitate cu care ne vom confrunta și în următorii ani”, a declarat Alexandru Calancea, manager al Spitalului Județean Suceava.

Pe de altă parte, la acelaşi Spital judeţean Suceava, numărul pacienţilor de la terapie intensivă a depăşit numărul paturilor, iar bolnavii care ajung în stare gravă așteaptă ore în șir să se elibereze un pat. Iar de multe ori, un pat se eliberează după ce moare cineva.

”Noi, în momentul de față, avem 300 de paturi la nivelul județului Suceava, aproximativ 200 la nivelul Spitalului Județean Suceava și 100 la nivelul Spitalului Municipal Rădăuți. Previziunile sunt sumbre. Vom avea nevoie, cel puțin, de dublarea sau chiar triplarea acestui număr. Ar trebui să avem un număr de 600 de paturi sau chiar 900 în viitorul apropiat și vorbim de un vârf pe care noi îl așteptăm în noiembrie sau decembrie”, a mai spus manageerul unității medicale.

