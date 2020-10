Situație revoltătoare la Ploiești: Pacienții așteaptă în ploaie și frig la intrarea în Spitalul Județean. Regula distanțării fizice, aproape imposibil de respectat (VIDEO)

Imagini greu de privit la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Luni dimineață, pacienții stăteau în frig și ploaie, așteptându-și rândul pentru a intra în triajul organizat de medici.

Zeci de pacienți stăteau luni dimineață în fața Spitalului Județean de Urgență Ploiești pentru a aștepta să intre la triaj. Mulți dintre ei stăteau în pricioare în frig și ploaie.

Conducerea Spitalului Județean Ploiești a preluată recent de Bogdan Nica, fostul președinte al DSP Prahova.

Potrivit prahovenilor care așteptau luni dimineață în fața celui mai mare spital din județ, în cortul de triaj intră câte o persoană căreia i se verifică temperatura și care este apoi întrebată la ce secție a unității medicale vrea să ajungă, notează presa locală.

Pacienții spun că au așteptat 30-45 minute în zona de triaj. La coadă au stat inclusiv oameni aflați în scaune cu rotile sau care se deplasau cu ajutorul câtrjelor și care trebuiau să ajungă la secția de ortopedie a spitalului.

La intrarea în spital, oamenii sunt așteptați de o infirmieră care îi lasă să intre pe rând. Potrivit sursei citate, la ușa spitalului există o copertină sub care oamenii s-au înghesuit pentru a se feri de ploaie, condiții în care regula distanțării fizice este aproape imposibil de respectat.

De altfel, situații de acest fel ar putea apărea și în alte unități medicale din România, în condițiile în care, odată cu instalarea sezonului rece, practic, toți pacienții vor trebui să aștepte afară, intrarea în spital făcându-se doar pe baza unui triaj care are loc într-un cort, regulă care se aplică în cazul tuturor spitalelor de urgență din țară.

Potrivit raportării de luni a Grupului de Comunicare Strategică, de la începutul pandemiei de coronavirus, în județul Prahova au fost confirmate 9.002 de cazuri de COVID-19, dintre care 114 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore.

La nivel național, de duminică până luni au fost confirmate 2.844 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintr-un total de 8.709 de teste, prelucrate în același interval. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 357 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 823 de pacienți cu COVID-19 sunt internați în acest moment în secțiile de terapie intrensivă din țară. Totodată, de duminică până luni, au fost consemnate 79 de noi decese în rândul românilor infectați cu coronavirus.

