Spitalul Galați: Cele 14 paturi ATI pentru pacienții cu Covid-19, ocupate

Încă un spital din România anunță că nu mai are locuri pentru a primi bolnavii de Covid-19. Secția de Terapie Intensivă dedicată pacienților infectați cu noul coronavirus de la Spitalul Județean din Galați este plină.





Cele 14 paturi ATI de la Galați dedicate bolnavirlor Covid-19, ocupate





Cele 14 paturi sunt ocupate de pacienți în stare gravă, iar conducerea spitalului caută soluții pentru a găsi noi spații. În alte spitale gălățene mai sunt foarte puține locuri pentru acești pacienți, spun autoritățile.

Astfel, la fel ca și în alte localități, medicii vor decide cine va fi transferat către alt spital.

De asemenea, medicii spun că și paturile pentru bolnavii de Covid-19 cu forme medicii sunt aproape toate ocupate, la Galați.





Si Spitalul Județean Ploiești, depășit de numărul mare de bolnavi COVID





Medicii de la Spitalul Județean Ploiești sunt nevoiți să aleagă pacienții pe care îi internează pe secția de Terapie Intensivă, în plină pandemie de Covid-19. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că spitalul este supragalomerat, iar bolnavii trebuie să aștepte până când se eliberează un pat.

Cei care au nevoie de Terapie Intensivă petrec chiar și 72 de ore în Unitatea de Primiri Urgențe, pentru a fi internați.

Amintim că la începutulș acestei luni a fost chiar un scandal la Ploiesti. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că miercuri va fi trimisă o echipă de la Inspecţia de Stat din minister la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, unde mai mulţi pacienţi cu Covid-19, care aveau nevoie de îngrijiri la terapie intensivă, au fost trimişi la unitatea mobilă, pentru a se constata că aceasta nu este funcţională, relatează News.ro. Conducerea unităţii susţine că nu există medici ATI care să deserveasă unitatea mobilă, în timp ce Raed Arafat afirmă că au fost detaşaţi medici.





Raed Arafat: „Dacă medicii pe care i-am detaşat nu se află fizic acolo, înseamnă că avem o problemă”





„Noi am detaşat patru medici acolo. Ordinul de detaşare este în vigoare. Dacă medicii pe care i-am detaşat nu se află fizic acolo, înseamnă că avem o problemă şi cu medicii detaşaţi şi cu cei care coordonează, pentru că noi nu am fost sesizaţi în niciun moment că medii detaşaţi de fapt nu sunt acolo. Noi, de fapt, ştiam că aceşti medici sunt acolo, dar acoperă activitatea din secţia de terapie intensivă şi la un moment dat acolo a fost crescut numărul sălilor de operaţii care sunt active, de la 6 la 13, pentru cazurile programabile când în spital era o presiune, în zonă este o presiune şi când Centrul de Terapie Intensivă Mobil era acolo şi noi am trimis cei patru medici detaşaţi în mod deosebit ca să operaţionalizeze din nou Centrul Mobil de Terapie Intensivă”, a declarat Raed Arafat