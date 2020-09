Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, desemnat Spitalul Anului în România. Cine a câștigat distincția „echipa medicală a anului”

Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, cel mai mare spital din Timișoara, a primit titlul de „Spitalul Anului în România”, cea mai mare competiție dedicată unităților sanitare.

Instituția sanitară a fost aleasă de o echipă formată din specialiști din 12 țări, în cadrul „Romanian Healthcare Awards”, prima și cea mai amplă competiție cu juriu internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România, a precizat directorul instituției, citat de TION.RO.

„Cei aproape 30 de membri ai juriului au confirmat că la SCJUPBT, finalist într-o luptă strânsă alături de unități sanitare cu nume mari din București, Cluj și Iași, inovația și excelența în domeniul sănătății sunt prioritățile pe care ne bazăm pentru a aduce Sănătate ca în Occident.

Aici, la noi acasă! Un premiu care mă onorează și pe care îl dedic, în totalitate, echipei SCJUPBT, fără de care nu am fi răzbit în fața celui mai mare inamic din ultimul secol: SARS-CoV-2, fără de care nu am fi reușit să transpunem idei de pe hârtie în practică și fără de care nu am fi putut îndrăzni să credem că se poate”, a anunțat Raul Pătrașcu, directorul Spitalului Județean Timișoara.

Proiectul care a adus victoria Spitalului Județean Timișoara

Proiectul câștigător vizează o investiție de 52 de milioane de euro de la Banca Mondială. O clădire nouă, care ar urma să găzduiască Unitatea de Primiri Urgențe, terapie intensivă, săli de operație și un centru de mari arși, urmează a fi construită.

„Suntem singurii din țară care am reușit să îl ducem la bun sfârșit. Noi am atras banii și vom începe construcția anul acesta, am reușit să terminăm proiectarea în timp. Licitația pentru execuție o va face Ministerul Sănătății.

Vom construi o clădire modernă, cu UPU, terapie intensivă, săli de operație și centru de mari arși, toate la cele mai înalte standarde, cu subsol, parter, cinci etaje, care conectează cele trei clădiri ale Spitalului Județean”, a mai spus Raul Pătrașcu pentru sursa citată.

Și Spitalul Municipal a câștigat un premiu, pentru „echipa medicală a anului”. Medicii au implementat proiectul transfrontalier ROHU 396 „Team-Cardio-Prevent”.