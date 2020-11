Spitalul Județean Suceava nu mai are paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19

Situație critică la Suceava, județ ce a fost pol al pandemiei de coronavirus în România, în primăvară. Autoritățiele anunță, marți, în ziua în care România a înregistrat un nou record în privința pacienților cu SARS-CoV-2 internați la ATI, că Spitalul Județean nu mai are paturi de tarepie intensivă pentru pacienții cu COVID-19.

Spitalul Județean Suceava: Nu mai sunt locuri la ATI pentru bolnavii Covid-19

Conform Prefecturii Suceava, în judeţ, în ultimele 24 de ore au fost internate 34 persoane diagnosticate cu COVID-19, în acelaşi interval de timp fiind externate 26 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 561 pacienţi internaţi în SJU Suceava, 194 pacienţi sunt diagnosticaţi cu COVID-19, alţi 103 pacienţi sunt în zona tampon şi 264 pacienţi sunt cu alte afecţiuni non-COVID.

Din cei 194 pacienţi diagnosticaţi cu COVID, 96 au forme medii ale bolii, 22 au forme uşoare, 56 au forme severe, iar 20 au forme grave şi sunt internaţi în secţia ATI, cinci fiind ventilaţi mecanic. SJU Suceava dispune, în prezent, de 349 paturi libere, dintre care 27 pentru pacienţi COVID, 228 în sectorul non-COVID şi 94 pentru zona tampon.

La unitatea ATI nu mai este disponibil niciun pat liber pentru pacienţi COVID, dar sunt 31 de ventilatoare libere, dintre care 11 pentru pacienţi COVID, scrie Agerpres.VESTEA TRISTĂ a momentului: Ea este TÂNĂRA INCENDIATĂ în valiză la Giurgiu. CINE este, de fapt

Creștere explozivă a bilanțului Covid-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 7.733 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, într-un nou record negativ stabilit de pandemia de coronavirus în România.

Totodată, potrivit autorităților, pe un interval de 24 de ore au fost înregistrate 120 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2, consfințind un maxim absolut de la izbucnirea crizei sanitare și din acest punct de vedere.

Același bilanț arată că numărul total de pacienți depistați cu această boală infecțioasă internați în unitățile sanitare de profil este de 11.897, dintre care 974 sunt la Terapie Intensivă – de asemenea un număr fără precedent.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 156 de cazuri noi (5.537, număr total de cazuri confirmate), Arad 164 (5.820), Argeș 179 (7.416), Bacău 118 (8.638), Bihor 249 (7.256), Bistrița-Năsăud 124 (2.968), Botoșani 108 (3.520), Brașov 193 (10.113), Brăila 44 (3.514), Buzău 57 (4.085), Caraș-Severin 80 (2.832), Călărași 52 (1.806), Cluj 355 (10.191), Constanța 182 (6.439), Covasna 21 (2.354), Dâmbovița 127 (6.874), Dolj 183 (7.159), Galați 60 (6.543), Giurgiu 57 (2.013), Gorj 62 (3.104), Harghita 73 (3.226), Hunedoara 115 (4.520), Ialomița 119 (2.275), Iași 181 (11.299), Ilfov 172 (6.426), Maramureș 254 (4.858), Mehedinți 49 (2.277), Mureș 145 (5.743), Neamț 122 (6.462), Olt 68 (3.841), Prahova 174 (10.061), Satu Mare - (1.958), Sălaj 70 (3.081), Sibiu 166 (5.979), Suceava 165 (9.692), Teleorman 70 (3.291), Timiș 318 (9.914), Tulcea 15 (1.576), Vaslui 142 (5.246), Vâlcea 83 (5.273), Vrancea 15 (3.599). Cu o incidență de 3,94, Municipiul București are 762 de cazuri noi și 37.650 per total, în timp pentru alte 127 nu este precizată nicio zonă a țării.