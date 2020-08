Sute de oameni au format o coadă uriașă la intrare în ștrandul din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, duminică la orele prânzului. Măsurile de distanțare socială au fost complet ignorate. În plus, oamenii nu purtau măști. Abia după polițiștii și jandarmii au apărut la fața locului, oamenii dornici de distracție și-au amintit regulile.

Din acest motiv, oamenii legii nu au aplicat sancțiuni. „Forțele de ordine s-au autosesizat cu privire la faptul că în proximitatea intrării în ștrandul din municipiul Sfântu Gheorghe se află mai multe persoane care nu păstrează distanțarea socială și nu poartă mască. La fața locului s-au deplasat polițiști, jandarmi și polițiști locali, iar la vederea forțelor de ordine persoanele prezente și-au pus mască de protecție.

Forțele de ordine le-au adus la cunoștință persoanelor prezente cu privire la obligativitatea de a purta mască în zonele aglomerate și de a respecta distanțarea socială.

Operatorul economic a primit în incinta ștrandului doar numărul de persoane pentru care existau bilete pentru a se conforma cu prevederile legale în vigoare.

Celelalte persoane care au rămas în afara incintei ștrandului au fost rugate să plece acasă.

Acestea au plecat din zonă fără a exista alte probleme.

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale, efective de poliție jandarmerie și poliție locală sunt prezente în zonă pentru a se asigura că normele legale în vigoare instituite pe perioada de alertă sunt respectate atât de operatorul economic cât și de clienți”, a declarat IPJ Covasna.

De cealaltă parte, reprezentanții ștrandului au spus și acum că nu pot interveni pe domeniul public și nici nu pot merge, la fiecare persoană, să o roage să respecte regulile. „Am oferit posibilitatea să se cumpere biletele online, iar lumea nu pricepe și stă la coadă, ce pot să fac eu? E un culoar separat pentru e-tichete unde poate să meargă mai repede. Lumea nu înțelege. Altă soluție nu există. Dacă iei biletul online, ai posibilitatea să intri rapid și nu stai la coadă și nici nu știi dacă intri sau poate nu intri. Lumea stătea azi la coadă fără mască. Eu nu pot să educ oamenii de nicăieri. În afara ștrandului, pe domeniul public, eu ca director nu am nicio atribuție. Lumea ar trebui să poarte mască. În hotărârea CLSU este trecut că purtarea măștii este obligatorie în zona de așteptare pentru accesul în incinta ștrandului”, a declarat directorul Sepsi ReKreativ, Bodor Lóránd, pentru covasnamedia.ro.

