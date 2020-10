Tâlhărie în miezul zilei, în București. O bătrână a fost atacată și lăsată să zacă pe caldarâm pentru o geantă aproape goală (VIDEO)

Scene de o violență ieșită din comun s-au petrecut duminică, după-amiază, în sectorul 3 al Capitalei. O femeie în vârstă de 73 de ani a fost tâlhărită, lovită fără milă și lăsată să zacă pe caldarâm. Atacatorul a încercat să-i smulgă poșeta, însă, femeia nu a i-a dat drumul, așa că bărbatul a lovit-o până a lăsat-o inconștientă la pământ.

Bătrâna a depus plângere penală și le-a povestit polițiștilor că avea în geantă suma de un leu și un telefon mobil, foarte vechi, tastatură cu butoane.

Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, însă nu au reușit să-l identifice pe agresor din cauza faptului că fața îi era acoperită de o masca de protecție. Nici victima nu a putut oferi prea multe detalii, în condițiile în care se afla cu spatele în momentul atacului.

Potrivit gandul.ro, atacul a avut loc ieri, în jurul orei 14.00, în zona bulevardului Camil Ressu. Dacă va fi prins, agresorul riscă până la 7 ani de pușcărie.

