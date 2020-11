Târgul de la Sibiu nu se va organiza anul acesta din cauza epidemiei de Covid-19

Sărbătorile de iarnă vor fi petrecute acasă, în anul pandemic 2020. Chiar și organizatorii de târguri de Crăciun sunt nevoiți să anunțe anularea evenimentelor în aer liber, din cauza numărului tot mai mare de îmbolnăviri cu Covid-19. La fel s-a întâmplat și la Sibiu, municipiu în care incidenţa cumulată a ajuns la 6,03 cazuri la mia de locuitori.





Târgul de la Sibiu nu se va organiza anul acesta





Din cauza epidemiei de coronavirus, Târgul de Crăiun de la Sibiu nu va fi organizat anul acesta.

”Ştim că vă aşteptaţi ca dintr-o zi într-alta să ne vedeţi instalând căsuţele în centrul oraşului, însă am luat decizia să suspendăm organizarea Târgului de Crăciun. Evoluţia pandemiei este îngrijorătoare, şi orice risc, cât de mic, trebuie eliminat. Ne-am fi dorit să organizăm evenimentul, să încercăm să salvăm ce se poate măcar din Crăciun în acest an ciudat, iar potrivit reglementărilor în vigoare puteam organiza evenimentul”, au transmis, luni, organizatorii Târgului de Crăciun, pe pagina de Facebook.

Aceştia au precizat că au decis să elimine orice risc, oricât de mic.

”Ne-am decis, însă, să eliminăm orice fel de risc, oricât de mic ar fi, în speranţa că ne putem aduce contribuţia la încetinirea creşterii numărului de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, ceva ce ar trebui să facem cu toţii, în această perioadă. Noi suntem pregătiţi să organizăm evenimentul, în cazul în care situaţia se va îmbunătăţi vom regândi această decizie, până atunci, aveţi grijă de voi”, au mai transmis organizatorii evenimentului.





Bilanțul îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în județul Sibiu



Potrivit datelor transmise, luni, de Prefectura Sibiu, municipiul Sibiu a ajuns la o incidenţă cumulată a cazurilor de coronavirus de 6,03 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

Totodată, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, 2 noimebrie, că în județul Sibiu s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 152 de cazuri de Covid-19, bilanțul total ajungând la 5.813.

De asemenea, autoritățile au anunțat, luni, 4.041 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, cu 10.566 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. De la izbucnirea pandemiei, pe teritoriul României au fost confirmate 250.704 îmbolnăviri, iar autoritățile au precizat că 177.361 de pacienți au fost declarați vindecați. Totodată, la nivel național, au fost înregistrate 7.153 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2, dintre care 86 în ultima zi cuprinsă în raportare, în timp ce 916 pacienți cu noul coronavirus sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară.

