Timișoara: Morgă în camion frigorific, pusă la dispoziția a două spitale care nu mai au loc pentru pacienții cu COVID-19 care au decedat

Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara şi Spitalul CFR din Timişoara nu mai fac față numărului de pacienți care au murit fiind infectați cu noul coronavirus, motiv pentru care conducerile celor două unități medicale au încheiat un contract cu o firmă de pompe funebre care a pus la dispoziția spitalelor un camion frigorific, informează News.ro.

Camionul se află în apropierea Stadionului CFR din Timișoara. Conform contractului, în containerul frigorific pot fi depozitate 150 de pacienți decedați diagnosticați cu COVID-19.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara, medicul Cristian Oancea, a explicat că morgile spitalelor nu mai fac față numărului de victime și pentru că există cazuri în care familiile celor decedați se află în izloare și nu pot veni să ridice trupurile neînsuflețite ale rudelor.

”Serviciul de Morgă al spitalului nostru este foarte redus ca şi capacitate. Avem 2 locuri pentru pacienţii COVID şi maxim 2-3 locuri pentru pacienţii non-COVID. Ţinând cont de faptul că trebuie să respectăm şi aici anumite circuite, ţinând cont că în ultimele zile am avut un număr crescut de decese, am luat decizia să avem un serviciu civilizat, să facem acest contract cu o firmă de pompe funebre tocmai pentru a oferi un serviciu decent şi ecumenic. Am avut 10 decese în doar două zile. Am avut cazuri şi avem cazuri în care membrii familiei sunt în izolare la domiciliu şi atunci trebuie să avem grijă de aceste corpuri până rudele ies din izolare şi pot face serviciul mortuar”, a spus medicul Cristian Oancea.

Care este situația cazurilor de coronavirus în județul Timiș

Potrivit celor mai recente date anunțate de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Timiș, au fost confirmate, de la debutul crizei sanitare și până în prezent, 15.482 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, 332 dintre acestea fiind înregistrate în ultimele 24 de ore. De asemenea, de la începutul pandemiei și până în acest moment, la nivelul județului Timiș au fost raportate 338 de decese în rândul pacienților cu COVID-19.

Rata cazurilor de infectare la mia de locuitori a ajuns, în Timiș, la 6,85, fiind astfel una dintre cele mai afectate zone ale țării.

La începutul acestei săptămâni, în acest județ existau 27 de focare active de COVID-19, cu un total de 840 de persoane testate pozitiv în interiorul acestor focare. Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Timiș, în Timiş sunt 3 focare cu peste 100 de cazuri active: Penitenciarul Timişoara – 164 cazuri confirmate, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia – 159 cazuri confirmate şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 1 Lugoj – 111 cazuri confirmate.

La nivel național, Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 8.262 de cazuri noi de COVID-19 și 186 de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore. Potrivit autorităților, în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internați 1.174 de pacienți confirmați cu noul coronavirus.