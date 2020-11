„Traci” la frontiera Nădlac. O familie s-a prezentat la graniță cu acte nerecunoscute de statul român. Unul dintre ei amenință cu plângerea penală pentru că i-a fost îngrădită „libertatea de gândire” (VIDEO)

Cinci persoane, membri ai aceleiași familii, s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reieșea că sunt „traci”. Acestea se deplasau cu o mașină radiată din circulație. Șoferul a fost imobilizat de polițiștii de frontieră ungari, după ce a devenit agresiv, informează Agerpres. Potrivit aradon.ro, este vorba despre o familie din județul Timiș, care se întorcea din Danermarca. Bărbatul a susținut, într-un clip pe Facebook, că va depune o plângere penală pentru cele îndurate.

Surse din cadrul PTF Nădlac II, citate de Agerpres, au transmis că familia a prezentat documente nerecunoscute de statul român, în care scria că sunt cu toții cetățeni traci.

De asemenea, pe plăcuțele de înmatriculare ale maşinii cu care se deplasau era scris ”Tracia”.

Șoferul s-a enervat când a văzut că poliţiştii de frontieră ungari nu vor să-i permită tranzitarea frontierei. Potrivit aradon.ro, bărbatul și ceilalți membri ai familiei s-au blocat în mașină. După mai multe încercări, polițiștii de frontieră au reușit să deschidă autoturismul și să-l imobilizeze pe șofer. El a fost dus la un sediu din Ungaria al autorităţilor de frontieră, pentru cercetări suplimentare.

Sursă Video: Lugoj Info

